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AKP'li Eşref Fakıbaba kaza geçirdi

Seçim çalışmaları sırasında meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

09 Ekim 2015 01:51

Şanlıurfa'da seçim çalışması sırasında meydana gelen zincirleme kazada aralarında AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindekilerin içinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa-Birecik karayolunun 60. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Fakıbaba ve beraberindeki üç kişi yaralandı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AKP Şanlıurfa milletvekili adayı Faruk Çelik'in de kaza yerine gittiği öğrenildi.
Fakıbaba'nın seçim çalışmaları için Birecik'e gittiği bildirildi

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