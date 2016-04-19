AKP'li eski vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni Hukuk Başdanışmanı oldu

Eski AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hukuk Başdanışmanı oldu. Meclis’teki komisyonlarda önemli görevlerde bulunan Türkmenoğlu, Erdoğan’ın 25. danışmanı olacak. Yeni görevini dün öğrenen Türkmenoğlu, gün boyu tebrikleri kabul etti.

Türkmenoğlu, 17 - 25 Aralık operasyonlarının ardından görevden ayrılan dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’a gönderilmesinin görüşüldüğü Meclis Soruşturma Komisyonu’nda söylediği “Bakanların her şeyi kabul ettiklerini varsaysak bile bir suç işlediklerine dair yeterli şüphe ya da makul şüphe uyanmadı bende” sözleriyle gündeme gelmişti.

Ayşe Türkmenoğlu kimdir?

20 Mart 1965’te Konya Kelhasan kasabasında doğan Türkmenoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Türkmenoğlu, Konya Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonu’nda görev aldı. Çocuk Yetiştirme Yurdu ve Erkek Yetiştirme Yurdu Dernekleri’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Türkmenoğlu, 23. ve 24. dönem AKP Konya Milletvekilli seçildi.