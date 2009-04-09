AKP'li eski başkana gözaltı

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük beldesinde, jandarmanın düzenlediği bir operasyonda AKP’li eski Belediye Başkanı İbrahim Şam’ın da aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı



Şam, bazı imar işlerinde usulsüzlükler yaparak “görevi kötüye kullanmak” ile suçlanıyor. Jandarma, belediyedeki bazı kişileri bir yıl süreyle takibe almıştı.

Operasyonda, AKP’li eski Belediye Başkanı İbrahim Şam ile Fen İşleri Müdürü Namık Kemal Gözüm’ün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Belediyedeki bazı evraklara el konuldu.





