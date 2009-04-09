T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li eski başkana gözaltı

Aydın’ın Akbük beldesinin AKP’li eski belediye başkanı Şam’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

09 Nisan 2009 03:00

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük beldesinde, jandarmanın düzenlediği bir operasyonda AKP’li eski Belediye Başkanı İbrahim Şam’ın da aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı

Şam, bazı imar işlerinde usulsüzlükler yaparak “görevi kötüye kullanmak” ile suçlanıyor. Jandarma, belediyedeki bazı kişileri bir yıl süreyle takibe almıştı.
Operasyonda, AKP’li eski Belediye Başkanı İbrahim Şam ile Fen İşleri Müdürü Namık Kemal Gözüm’ün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Belediyedeki bazı evraklara el konuldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24