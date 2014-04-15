AKP'li eski Başkan: Cemaatçi öğrencileri ben besledim, seçim günü CHP'ye çalıştılar

Yalova’da seçim öncesi belediyeye fatura ettiği 74 bin 700 porsiyon yemek hesabıyla gündeme gelen AKP’li eski belediye başkanı Yakup Koçal, CHP’li halefi Vefa Salman’ın suçlamalarına yanıt verdi.

Belediyenin yemek yardımından yararlanan 250 üniversite öğrencisinden büyük bölümünün Gülen Cemaati’nden olduğunu iddia eden Koçal, “Onların çoğunu da seçim günü CHP rozetiyle çalışırken gördük” dedi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, Koçal “Yalovalı yemez” diyerek, şöyle konuştu:

Hizmet öğrencileriydi

Bunlar, geçmişte belediyenin stratejik planı ve bütçesinde yer alan, belediye meclisinde oybirliğiyle alınan kararlarla yapılan uygulamalardır. CHP’li üyelerin de oy verdiği kararlar. Yemek giderlerimiz 3 kalemden oluşuyor. 1’incisi 4 senedir her gün 250 aileye sıcak yemek veriyoruz. 2’ncisi Yalova Üniversitesi’nde okuyan 250 öğrenciye her gün sıcak yemek veriyoruz. 3’üncüsü de belediyelerin hizmetlerinin anlatıldığı sivil toplum örgütleriyle ve mahalle temsilcileriyle yapılan toplantılarda doğal olarak yemek ikram ediliyor. Seçim kampanyasını 15 Şubat’ta başlattık. Bu tarihe kadar toplantılarımızı belediye amblemiyle yaptık. O zaman da CHP’liler ‘Neden parti amblemi kullanmıyorsunuz, çekiniyor musunuz, partinizden utanıyor musunuz?’ diyorlardı. Halbuki bunlar belediye toplantılarıydı. Yemek verdiğimiz üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu da Hizmet öğrencileri, yani Cemaat’in öğrencileriydi. Çoğunun seçim günü CHP rozetleriyle sandıkları ablukaya aldıklarını gördük. CHP seçimde Hizmet’le işbirliği yaptı.

Seçim yenilenecek

Bunlar Muharrem İnce ve ortağının her zamanki iftiraları, karalama kampanyaları... Çünkü seçim daha bitmedi, seçim kampanyası da sürüyor. Bugün yarın seçim iptal olacak. Malum 6 oy farkla sonuçlandı. Zihinsel engelliler, askerler, seçmen olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin oy attığını iddia etmiştik, şimdi seçim kurulu bunlara bakıyor. Büyük ihtimalle iptal olacak ve 1 Haziran’da seçim yenilenecek.

İhaleyle yapılan işler

Yemek yenir biter, tabii ondan sonra faturası çıkar. Faturanın hangi tarihte geldiği değil, yemeğin ne için verildiği önemli. Şimdi bu muhtaç insanları deşifre mi edelim? Bunlar açık ihaleyle yapılan işlerdi. Eksik ihale varsa ihalede usulsüzlük varsa o ayrı mevzudur, onun gereğini yaparsın. Ama ihalesiz yapılması mümkün mü? 3 liralık 5 liralık işler olsa neyse, yaklaşık 100 bin lira ile yapılan ihaleler, rakam yüksek olduğu için açık ihale. Müfettiş çağırmasından hiçbir endişemiz yok. Bütçe rakamlarında da kafa karıştırmaya yönelik yanıltmalar var. Belediye borçları 65-70 milyon lira arasında, bütçesi de 100 milyon lira civarında. Bütçemizin yüzde 60’ı civarında borç oranımız var, ben 4-5 sene önce devraldığımda borç oranı yüzde 210’du, şimdi yüzde 65’e düştü. Binek araç kiralama ihalesi de açık yapıldı. Tamamen kafa karıştırmaya yönelik karalamalar. Geçmişte de bunları yapmaya çalıştılar. Ama Yalovalı yemez ve Yalova’da sökmez bu iş.