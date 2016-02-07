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AKP'li eski Bakan Zeybekci: Türkiye, 2016'da yeni başkanlık sistemiyle tanışacak

"Kuracağımız sistemde muhalefet de güçlü olacak"

07 Şubat 2016 21:44

Ekonomi eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, 2019 yılına kadar AKP'li milletvekillerinin rehavete kapılmamasını isteyerek "Ülkemizi bütün prangalarından rahatlatacak, bu ülkeyi artık bir daha arkasına dönüp bakmadan dörtnalla koşturacak bir anayasayla, yeni bir sistemle, yeni bir başkanlık sistemiyle bu ülke Allah'ın izniyle bu sene mutlaka ve mutlaka tanışacaktır" dedi. Zeybekci konuşmasında HDP, CHP ve MHP'yi eleştirken "Bu ülkede en büyük sorun muhalefetin iktidarsızlığıdır. Kuracağımız sistemde muhalefet de güçlü olacak" ifadelerini kullandı.
 

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 67. İl Danışma Meclisi Toplantısı Atatürk Kültür Merkezi’nde konuşan Zeybekci’nin açıklamaları şöyle:

"Ülkemizi bütün prangalarından rahatlatacak, bu ülkeyi artık bir daha arkasına dönüp bakmadan dörtnalla koşturacak bir anayasayla, yeni bir sistemle, yeni bir başkanlık sistemiyle bu ülke Allah'ın izniyle bu sene mutlaka ve mutlaka tanışacaktır. Onu da siz yapacaksınız. Onu da biz yapacağız. Onun için sakın rehavet içinde olmayın. Şu andan itibaren sandık sandık, seçmen seçmen, bütün sandık başkanlarımızla, bütün mahalle başkanlarımızla, bütün temsilcilerimizle durmak yok, yola devam. 2016 inşallah hayırlara vesile olacak. 2016'da Türkiye yeni bir sistemle tanışacak. 2016, inşallah bu ülkenin ve bu milletin başının en dik noktaya geldiği yıl olacak.”
 

"Ülkede en büyük sorun muhalefetin iktidarsızlığıdır"
 

"Bu ülkede en büyük sorun muhalefetin iktidarsızlığıdır. Kuracağımız sistemde muhalefet de güçlü olacak. Güçlü muhalefeti de yine AK Parti sağlayacak. 7 Haziran seçimlerinden önce yapılan anketlerde CHP'lilerin yüzde 80'i iktidar olacaklarına inanmıyordu. MHP'de bu rakam daha da yüksek. Kürt kardeşimi suistimal eden, istismar eden bir parti var. 80 tane milletvekili verdi bu millet sana. Neden? 'Demokrasi ve milletin iradesiyle git siyaset yap' diye. Sen, 'Türkiye partisi olacağım' dedin, 'Bu ülkede sistemin içinde demokrasi ve evrensel hukuk standartlarında siyaset yapmak istiyorum' dedin, ancak senin ipini elinde tutanlar demedi tabi. Hani 7 Haziran'dan önce 'Seni başkan yaptırmayacağız' demiştin ya göreceksin olacak mı, olmayacak mı?" 

 

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