AKP'li eski belediye başkanı iki kişiyi öldürdü

AKP'nin Bayındır İlçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Kertiş, alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışmada iki kişiyi öldürdü.

Cumhuriyet'in haberine göre, İzmir'in Bayındır İlçesi'nde aynı zamanda çiçek serası işleten AKP eski Belediye Başkanı Mehmet Kertiş, eski ortakları Güray Seven ve Salih Bal'ı alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışmada tabancayla öldürdü. Kertiş, jandarmaya teslim oldu.

Mehmet Kertiş kimdir?

1966 yılında Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, orta öğrenimini Bayındır’da tamamlayan Mehmet Kertiş, önce Işıklar Askeri Lisesi ne başlamış, ardından askeri liseyi bırakıp İzmir Teknik Lisesi’nde eğitimine devam etmiştir.

Ticaret hayatına atılan Kertiş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde öncü görevler üstlenmiştir. Aktif siyasete ilk girişi 1990 yılında MHP ilçe teşkilatında ve Ülkü Ocakları’nda görev almasıyla başlamıştır. AKP’nin 2001 yılında Türk siyaset sahnesine çıkışıyla birlikte, AKP Bayındır ilçe teşkilatında çeşitli görevlerin yanı sıra, en son Bayındır İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Mehmet Kertiş, evli ve iki çocuk babasıdır.