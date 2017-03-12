T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı: 1923'te darbe yapıp, Cumhuriyeti kurdular!

"İçimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı"

12 Mart 2017 16:18

İstanbul'un AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu katıldığı referandum panelinde tepki çeken sözler kullandı. “İçinizden ‘hayır’ çıkartmayın" diyen Kadıoğlu, "10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar, Cumhuriyet kuruldu" ifadesini kullandı.

"İçimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı"

BirGün’den Erk Acarer’in ortaya çıkardığı görüntülerde, AKP’li başkan Necmi Kadıoğlu’nun, "Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ya ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar" dediği görülüyor. 

"1923'te koca çınarı yıktılar"

"10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ejdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana..." diyen Kadıoğlu, "1950'de tekrar millet kükredi derken sonrasında, yeni darbeler oldu, Amerika izin vermedi" görüşünü savundu.

Kadıoğlu'nun bu sözleri sarfettiği anları,  CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de Twitter hesabından, "AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan skandal sözler" başlığıyla paylaşarak, tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

AKPEsenyurt Belediye BaşkanıCumhuriyetdarbeAbdülazizvideoizleNecmi KadıoğluCemal Okan Yüksel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24