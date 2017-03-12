AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı: 1923'te darbe yapıp, Cumhuriyeti kurdular!

İstanbul'un AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu katıldığı referandum panelinde tepki çeken sözler kullandı. “İçinizden ‘hayır’ çıkartmayın" diyen Kadıoğlu, "10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar, Cumhuriyet kuruldu" ifadesini kullandı.

"İçimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı"

BirGün’den Erk Acarer’in ortaya çıkardığı görüntülerde, AKP’li başkan Necmi Kadıoğlu’nun, "Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ya ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar" dediği görülüyor.

"1923'te koca çınarı yıktılar"

"10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ejdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana..." diyen Kadıoğlu, "1950'de tekrar millet kükredi derken sonrasında, yeni darbeler oldu, Amerika izin vermedi" görüşünü savundu.

Kadıoğlu'nun bu sözleri sarfettiği anları, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de Twitter hesabından, "AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan skandal sözler" başlığıyla paylaşarak, tepki gösterdi.