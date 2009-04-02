AKP'li Erol oy karşılığı para mı dağıttı?

Gaziosmanpaşa’da Kaymakamlık’tan dağıtılan yardım paralarının bankalardan çekilmesini sağlayan kâğıtlarda, AKP’li Erhan Erol’un ismi yer aldı. Tarih ise dünün değil, mart ayının çeşitli günlerine aitti



Yerel seçimler öncesi gündeme gelen kaymakamlıklarca dağıtılan sosyal yardımlara ilişkin tartışma, seçim sonrasına da taşındı. İstanbul’da AKP’nin yüksek oy aldığı Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dün Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca nakdi yardım yapıldı.



Çoğunluğunu Roman vatandaşların oluşturduğu 50 kişiye yapılan yardım kadar, veriliş şekli de tartışma yarattı. Yardım almaya hak kazanan kişi, vakıf tarafından isim, dosya numarası, yardımın kararlaştırıldığı tarih ve yardım miktarının yazılı olduğu bir kağıtla ilçedeki bir banka şubesine gönderildi. Kaymakamlık kaşesinin yer aldığı kâğıtlar ise, 5 gün önce girdiği seçim yarışını kazanan Belediye Başkanı Erhan Erol’un isminin basılı olduğu not kağıtlarıydı. “Dr, Erhan Erol, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı” baskılı kağıtlardaki tarihler de paranın dağıtıldığı dünün değil, mart ayının çeşitli günlerine aitti.



Sabah saatlerinden itibaren banka şubesi önünde sıraya giren vatandaşlar, kimlik ve kaymakamlık kaşesinin bulunduğu kağıdı vererek paralarını tahsil ederken, yardımın zamanlaması, ilçede seçimi kaybeden muhalefet partisinin tepkisini topladı.

Yardımın AKP’ye oy veren yoksul vatandaşlara dağıtıldığını savunan CHP İlçe Başkanı Mehmet Polat, “Roman vatandaşların çeribaşısıyla anlaşıyorlar ve belli bir oy karşılığı yardım sözü veriyorlar. Bu yardım da o oyların karşılığı” dedi.



Kaymakamlığa bağlı vakfın müdürü Aydın Mert ise, belediye başkanının isminin yer aldığı kâğıtların belediyenin promosyon maksadıyla kurumlara dağıttığı kağıtlardan olduğunu ve yanlışlıkla kullanıldığını iddia etti.



