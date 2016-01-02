AKP milletvekili, Erdoğan'ın 2013'te yaptığı 'özerklik' açıklamasını 'Kandil talimatı' sandı

AKP Milletvekili Faruk Özlü, "özerklik" başlığında yürütülen Meclis tartışmasında HDP Milletvekili Garo Paylan'ın alıntıladığı, "Güçlü Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır. Siz eyalet sisteminde de üniter yapıyı muhafaza edebilirsiniz" ifadelerine "Kâğıdı eline Kandil mi verdi?" diye tepki gösterdi. Paylan'ın alıntıladığı ifadeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında yaptığı bir konuşmada yer alıyordu.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’ndaki 'özerklik' tartışmaları esnasında kürsüye gelen HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “başka bir siyasetçinin” görüşlerini açıklamak istediğini belirterek, AKP’li milletvekillerine, “Lütfen dinleyin, buna da kızacaksınız biliyorum” dedi. Paylan, 30 Mart 2013 tarihinde Başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın yaptığı şu açıklamayı ismini vermeden okudu:

“Dünyada gelişmiş ülkelere bakarsanız bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye bir şey yok. Tam aksine, eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getiriyor. Bu güçlenme alametidir. Gelin bizim tarihimize, Osmanlı’ya baktığımız zaman Lazistan eyaleti, Kürdistan eyaleti var. Güçlü Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalıdır. Siz eyalet sisteminde de üniter yapıyı muhafaza edebilirsiniz. Belediye başkanlarını seçiyoruz da valileri niye halk seçmesin?”

"Kâğıdı eline Kandil mi verdi?"

AKP’li milletvekilleri bu sözlerin ardından, Paylan’a laf atmaya başladı. AKP’li Faruk Özlü ile Paylan arasındaki diyalog tutanaklara şöyle yansıdı:

Özlü: Kâğıdı eline Kandil mi verdi?

Paylan: Bunlar sizi kızdırır değil mi? Kim söylemiş bunu?

Özlü: Onu Kandil’de kim verdi? Kandil mi verdi?

Paylan: “Kandil mi tutuşturdu?” diyorsunuz, değil mi? Bunu, 30 Mart 2013’te Erdoğan söyledi. “Kandil mi tutuşturdu?” diyorsunuz değil mi? Erdoğan tutuşturdu. Bakın, üzerinden daha iki yıl geçmedi, daha mürekkebi kurumadı.