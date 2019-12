AKP'li Erdem: Türkler azınlık olacak

T24 -

'Rehavetten kurtulmalıyız'

'Kürtler her şeyi eline alacak'

'O anlamda söylemedim'

Çelik'ten ihraç iması

'Sıkıntılı durum varas ilgili süreç başlar'

AKP Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem dün (20 Temmuz 2010) Kırıkkale'nin Yanşihan ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla konuşmasında, “Kürtler artık her şeyi eline alıyor. Böyle giderse Türkler azınlık olacak. Bir zamanlar Türkler varmış diyecekler” dedi.Yerel gazete Yenigün'ün haberine göre AKP'li Erdem Türk milletinin rehavetten kurtulması gerektiğini söyleyerek çiftçilerden örnek verdi. Erdem, “Çiftçilerimiz eskiden 365 gün çalışıyordu. Ancak makineler olaya girince iş değişti. Herkes bu dünya değişimine teknoloji değişimine ayak uydurmalıdır. Çiftçiler, tarım ile uğraşanlar artık senede sadece 1 ay çalışıyorlar” diye konuştu.Erdem, “Türkiye’ye ye bakacak olursak. Karedeniz insanları çok çalışkan olur. Kimileri ticaret yapar. Üretim yapar zengin olur. Kimisi de okur. Doktor olur avukat olur. Her iki Başbakanımız da birisi Mesut Yılmaz birisi Recep Tayyip Erdoğan Rizelidir. Buradan örnek verebiliriz. Orta Anadolu insanımızı ise rehavet bürümüş durumda. Şöyle genel bir şekilde bakacak olursak Kürtler artık çok çalışıyor. Her şeyi ellerine almaya başlıyorlar. Yakında Türkler azınlık olacak ve bir zamanlar Türkler varmış diyecekler. Bir an önce gözümüzü açmamız lazım. Çalışkan olmak zorundayız” ifadesinde bulundu.Erdem Radikal'e yaptığı açıklamada (21 Temmuz 2010) konuyla ilgili olarak şunları söyledi:"Ben o anlamda söylemedim. O konuşmada, 'Orta Anadolu insanı tembel, tarım geriye gidiyor, işsizlik arttı. Karadeniz bölgesi insanları çalışkan, Türkiye'nin her tarafına dağıldı, çalışıyor. Aynı şekilde Kürt vatandaşlarımız her tarafta çalışıyor, üretiyor. Siz ne yapıyorsunuz. Müteşebbüs olun aş, iş üretin, herşeyi devletten beklemeyin. Kürt vatandaşlar her yerde var ve daha çalışkanlar, siz burda uyuyorsunuz. MKE var 50 yıldır. Bir sürü usta, çırak yetişti ve genç yaşta emekli oldu. Hanginiz bir araya gelip de yan sanayi kurdunuz, MKE'ye mal ürettiniz. Hepiniz genç yaşta emekli oldunuz ve devlet maaşı artırsın diye bekliyorsunuz' dedim. Gazeteci arkadaş tam anlayamamış. Ben bunu ekonomideki ve üretimdeki varlık olarak söyledim. Bir de takdir etmek için söyledim. Yoksa Kırıkkale'de millet tarımda bir ay çalışıyor, geri kalan zamanda yatıyor ve sonra 'geçinemiyoruz' diyor. O anlamda, bölgesel bir örnekti. Maalesef çarpıtarak ve zorlayarak başka bir şekle sokmuşlar. Yoksa bu söz söylenir mi?"AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaklaşık 3 saat süren AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlarken, Erdem'in sözleriyle ilgili bir soru üzerine, "Biraz önce MKYK toplantısında iken bu haberle ilgili olarak bir doküman getirdiler. Ama henüz kendisi ile konuşabiliş değilim. Gerçekten böyleiyümesi için gidip tercihini kullanacaktır.Halkım söyledi mi söylemedi mi bunu bilmediğim için müsaade ederseniz bu konu üzerinde bir yorum yapmıyorum. Ama söylediğini bile varsayarsanız bu tabi şahsın kendisini bağlar.Bizim partimiz içerisinde geçmişte de bazı arkadaşlarımız maksadını aşan veya birilerini rahatsız eden bazı ifadeler kullandılar. Bu belediye başkanı olabilir milletvekili olabilir. Bununla ilgili sıkıntılı bir ifade olduğu kanısına varılırsa böyle bir tespitte bulunulursa sayın milletvekili ile ayrıca konuşulur gerekirse kendisi ile ilgili partide gerekli süreç başlatılır. Son konu ile ilgili henüz böyle bir şey söz konusu değil, kendisi ile henüz konuşulmuş değil. Söyleyip söylemediğini bile şu anda bilmiyoruz. Ama bir mahalli gazetede böyle bir ifade kullandığına dair ağzından alınmış bir ifade yok ama bir aktarma var. Bu ne kadar doğrudur emin değiliz" diye konuştu.