AKP’li Ensarioğlu: Sürece PKK'yı da dahil etmek, çözüm sunmak zorundasınız

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, ‘’Kürt sorununu çözmek istiyorsanız barış sürecine PKK’yı da dahil etmek zorundasınız’ dedi.

Ensarioğlu, " PKK 'yı görmezden gelen, örgütü orta yerde bırakan bir çözüm, PKK 'da böyle reflekslere sebep olabiliyor. Bu çözüm sürecine PKK 'yı da dahil etmek ve PKK 'ya da bir çözüm sunmak zorundasınız" dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır 'da gazetecilere bölgeye hükümetin yaptığı yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ensarioğlu, yıllardan bu yana bölgenin ve Diyarbakır 'ın ihmal edilmişliği, geri bırakılmışlığından yakındıklarını anlatırken şöyle dedi:

"Yıllardan sonra AK Parti hükümet döneminde, bölgelerarası gelişmişlik farklılğı bakımından seferberlik başlatıldı. Bir taraftan Diyarbakır 'da 80 kilometrelik çevre yollarının, bir kısmı bitti, bir kısmının ihalesi yapıldı. Şehir geçişleri ile alakalı 12 alt ve üst geçit çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan Elazığ, Şanlıurfa , Batman , Mardin ve Bingöl 'e giden duble yolların tamamı yapıldı ve yeni sıcak karışımla kalitesi arttırılma çalışmaları devam ediyor. Karadeniz Otoyolu'na, Diyarbakır otobanının bağlanması çalışmaları başlatıldı, ihalesi yapıldı. Diyarbakır -Habur karayolu ihale aşamasında, bölgedeki birçok hava alanında ciddi çalışma var. Diyarbakır Havaalanı'nın modernizasyonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor, 12 uçağın yanaşabileceği apron binası, liman, gümrük binası ve uluslararası uçuşa açık olacak."

Diyarbakır'a 7 ihtisas hastanesi yapılıyor

Diyarbakır kent merkezindeki tarihi ve turistik öneme sahip değerlerin ve mekanların ortaya çıkarılması amacıyla da ciddi çalışmaların yapıldığını söyleyen Ensarioğlu, Hevsel Bahçeleri ile Dicle Vadisi Projesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimat verdiğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalara başladığını belirten Ensarioğlu, şöyle konuştu: " Diyarbakır 'ın sağlık merkezi olması için 'Bölge İhtisas Hastanesi' açılacak. Bu ihtisas hastanesinin etrafında 7 ayrı hastane yapılacak. Bunlardan Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nin inşaatı bitmek üzere, fizik tedavi, rehabilitasyon, çocuk, kardiyoloji, ruh hastalıkları ve doğum olmak üzere 7 adet ihtisas hastaneleri açılacak. Bunların dışında yine merkez Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde olmak üzere 2 adet devlet hastanesi yapılacak. Bunların çalışmaları devam ediyor."

İhracaat için demiryolları bağlantısı ve 30 bin kişilik stat

Ensarioğlu, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde ciddi anlamda üretimin başladığını ve yurt dışına önemli oranda ihracaat yapıldığını söyledi. Ensarioğlu, "Özellikle testil sektöründe azınmayacak aşama kaydedildi. Ürünler dünyadaki bir çok ülkeye ihraç edilmeye başlandı. Bunun için Diyarbakır 'ın çevre il ve ülkelerle demiryolu bağlantıları sağlanacak. Mardin-Nusaybin üzerinden Suriye ve Irak 'a, Şanlıurfa üzerinden de Mersin limanına bağlantılar yapılacak. Bunlar için çalışmalara başlandı. Ayrıca Diyarbakır 'da 360 dönüm arazide 30 bin kişilik modern bir stadyum ve spor kompleksleri yapılacak" dedi.

5 yıl içinde 600 bin kişi iş sahibi olacak

Tüm bu siyasi ve ekonomik yatırımlarının 5 yıl içerisinde tamamlanarak faaliyete geçeceğini belirten Ensarioğlu, yatırımlarla birlikte hem Kürt sorununda çözüme yönelik çok büyük engelleri ortadan kaldırılacağını ve 600 bin kişinin de istihdam edileceğini söyledi. Ensarioğlu, şöyle dedi:"Anlattığımız yatırımların bir kısmı 2, bir kısmı 3, bir kısmı 4 yılda ama Silvan Barajı dahil tüm yatırımlar 5 yıllık süre içerisinde tamamlanacak ve yaklaşık 600 bin kişi iş sahibi olacak. Ulaşım, ihracat, üretim kolaylaşacak, refah düzeyi artacak. Bütün bu devasa yatırımlar yapılırken birileri, 'evet güzel oluyor derse, diğer taraftan demokratikleşme çalışmaları, Kürt sorunu ile ilgili, enstitülerin kurulması, Kürtçe seçmeli ders ile başlayan ana dilde eğitim yolunun açılması, propagandanın önündeki engellerin kaldırılması, kurslar marifetiyle etkinliklerin arttırılması ve basın yayın önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili bu çabaların sürdüğü bir dönemde, geriye kalan sorunların çözümüne dair umutların da olduğu bir dönemde, evet demokratik çalışmalar sürüyor, yatırımlar devam ediyor' derseniz, o zaman silahın, şiddetin hiç bir gerekçesi de kalmıyor."

‘PKK 'ya da çözüm sunmak zorundasınız’

Ensarioğlu, terör örgütü PKK 'yı böylesi bir çözümün dışında tuttuğunu, bu nedenle özellikle son günlerde örgütün kamu yatırım inşaatlarında çalışan iş makineleriniı yakma ve adam kaçırma gibi eylemlere yöneldiğini belirtti. Ensarioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün silahı, mevcut şiddeti gerekçelendirme adına, çözüm arayışlarını İstikrarsızlaştırma çabaları var. Kürt sorununu çözerken, PKK 'yı görmezden gelen, örgütü orta yerde bırakan bir çözüm, PKK 'da böyle reflekslere sebep olabiliyor. O yüzden bu çözüm sürecine PKK 'yı da dahil etmek ve PKK 'ya da bir çözüm sunmak zorundasınız. Bunun adına bir takım diyalogların geliştirilmesi ve belki BDP'nin ya da AK Parti 'de siyaset yapan bizlerin, biraz daha insiyatif geliştirip çözüm adına hem diyalog yolunu geliştirmemiz, hem de yani şiddetin son bulması ile ilgili güvenlik tesis etmemiz gerekir."