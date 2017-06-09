AKP'li Ensarioğlu'ndan 'bağımsızlık referandumu' yorumu: Kürdistan halkının kararına saygı duyulmalı

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılması yolundaki kararıyla ilgili olarak "Kürdistan’da yaşayan halk buna karar verir. Herkese de düşen buna saygı göstermektir" dedi. Ensarioğlu, "Irak Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı Türkiye ile ilişkilere zarar vermeyecektir" görüşünü dile getirdi.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 televizyonunda konuşan Galip Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunların sonucu olarak bağımsızlık hakkı ortaya çıktı. Kürdistan’da yaşayan halk buna karar verir. Herkese de düşen buna saygı göstermektir. Irak Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı Türkiye ile ilişkilere zarar vermeyecektir. Çünkü, Kürdistan bölgesinin Türkiye ile iyi ilişkileri var. Türkiye’ye yönelik bir tehdit ve tehlike oluşmadığı müddetçe de Türkiye’nin farklı düşünmemesi gerekir. Bu dostane ilişkilerin daha da geliştirilerek devam etmesi gerekir. Orta Doğu’da yaşadığımız bu süreçte gördük ki Türkiye’nin Orta Doğu’da en samimi müttefiki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’dir. Türkiye’nin itirazı şudur; Türkiye’nin itirazı Suriye’de Türkiye’ye yönelik terör tehdidi oluşturacak ve Türkiye’nin kendi içine müdahale anlamına gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikedir. Sincar’da bu tehlike görüldü, Türkiye müdahale etti. Suriye’de bu tehdit ve tehlike görüldü Türkiye bugün orada. Ama Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile hiçbir zaman böyle bir tehdit ve tehlike oluşmadı, bilakis tam tersine iyi bir dostluk ilişkisi gelişerek devam ediyor."