AKP’li Ensarioğlu: Çözüm sürecinin yeniden başlaması için…

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, ülkede tekrar çözüm sürecinin hâkim olabilmesi için PKK’nın silah bırakması gerektiğini söyleyerek “Ondan sonra da Suriye’de, Rojava’da, Irak’ta bir derdi varsa o da konuşulur. Türkiye’de artık siyasetin konuşması lazım, silahların, ölümün, kavganın olmaması lazım” diye konuştu.

Kürdistan24’e konuşan Ensarioğlu, PKK’nın Şengal’deki varlığının kabul edilmez olduğunu söylerken, “Şengal Kürdistan’ın parçasıdır. PKK Kürdistan’ı parçalamak için uğraşıyor. Bunu kimin emriyle yapıyor, kimin için yapıyor? Bu emri kim veriyor? İran mı bu emri veriyor, Almanya mı bu emri veriyor? Kürdistan’ı kim parçalamak istiyor? PKK kalkmış Kürdistan’ı parçalamaya çalışıyor. Bu yanlıştır, kimse de bunu kabul etmez” dedi.

"2013 ruhunu kim öldürdü?"

HDP Sözcüsü Osman Baydemir’in, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2013 Newroz’unda dile getirdiği barış ruhuna geri dönülmesi yönündeki sözlerini de değerlendiren Ensarioğlu, bu konuda şunları söyledi:

“2013 ruhunu kim öldürdü, biz bunu iyi biliyoruz. Kimse suçu kimseye atmasın, yani hem öldür, hem yık hem de gelip sitem et, bu doğru değil. 7 Haziran’da seçim oldu, 80 milletvekili ile Meclis’te siyaset yapacaklarını söylediler, sonra süreci bitirdiler silahlı çatışmayı başlattılar. Şimdi de 2013’e dönelim diyorlar, artık kimse onlara inanmıyor.”

"PKK'nın silah bırakması şart"

Yeni bir çözüm sürecinin başlaması için PKK’nın silah bırakmasının şart olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, “Çözüm süreci kaldığı yerden devam edemez. Sürecin yeniden başlaması için PKK Türkiye’de silahlı mücadeleye son vermelidir. Ondan sonra da Suriye’de, Rojava’da, Irak’ta bir derdi varsa o da konuşulur. Türkiye’de artık siyasetin konuşması lazım, silahların, ölümün, kavganın olmaması lazım” diye konuştu.

"90 yıldır zulüm..."

16 Nisan’da yapılacak olan referandum çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Galip Ensarioğlu "90 yıldır mevcut sistemin en büyük mağduru olan Kürtlerin referandumda kendilerine zulüm yapan bu sistemin değiştirilmesinden yana oy kullanacaklarına inandığını" söyledi.

Ensarioğlu, “Bu bölgede iki parti var; biri AK Parti diğeri de HDP’dir. HDP ‘hayır’ için çalışıyor. Peki neden ‘hayır’ diyor. 90 yıldır bu sistem Kürtlerin hakkını mı vermiş, herşey Kürtlerin istediği gibi miydi, eğer böyle ise Kürtler ‘bu sistem değişmesin’ desinler” dedi.

"PKK bu sistem değişmesin istiyor"

PKK ve HDP’nin referandumda hayır kampanyası yürütmesinin derin bir çelişki olduğunu söyleyen Ensarioğlu, şöyle konuştu: “PKK 30 yıldır ‘bu sistem Kürtlere zülüm ediyor’ diyerek ona karşı mücadele ettiğini söylüyor. PKK bu sistemi silahla, öldürmeyle yıkacağını söylüyor. Bugün de kalkmış ‘bu sistem değişmesin, Kürtler için iyidir’ diyor. Buna kim inanır? Bunlar samimi değil. Bunun için Kürtler referandumda ‘evet’ diyecek.”