AKP'li Emrullah İşler: IŞİD öldürüyor ama işkence bari yapmıyor

AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, IŞİD'in saldırıları altındaki Kobanê'de yaşanan olayları protesto etmek amacıyla başlatılan eylemlere ilişkin olarak, "Kafası taşla ezilerek öldürülen gencin suçu neydi? Bunu yapanların eline IŞİD su dökemez. IŞİD öldürüyor ama işkence bari yapmıyor" dedi.

İşler, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda PKK'yı suçlayarak, "Bugüne kadar kalleşçe masum sivilleri öldüren PKK, IŞİD'e karşı savaşmaktan korktu. Yine iyi bildiğini yaparak masum sivilleri öldürdü" diye konuştu.

Emrullah İşler, söz konusu tweet tepkiye yol açınca, paylaştığı mesajı hesabından kaldırdı.

İşler'in paylaştığı tweetler şöyle: