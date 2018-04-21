AKP'li Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

İyi Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak seçime katılıp katılamayacağı konusunda konuşan AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın, bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir” ifadelerini kullandı. İyi Parti’nin 2 yıla yakın bir zaman önce kurulduğunu savunan Elitaş, “’Hadi seçim hadi seçim' diye ifade etti ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar kanundaki süre içinde” dedi.

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erciyesevler Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazaryeri açılış törenine katılan Elitaş, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Erken seçim konusundaki tartışmalara değinen Elitaş, “Çeşitli tartışmalar oluyor. 'Baskın seçimdi, erken seçimdi, acil seçimdi, 3 Kasım 2019 diyordunuz niye birden bire 24 Haziran seçimini yaptınız. 15 Temmuz seçim diyordunuz. Eylül 23 diye telaffuz ediliyordu' diye bizi eleştirenler geçmişe dönüp baktığımızda daha 1 hafta öncesine kadar 'Seçimler hemen olmalı, sandıktan kaçan şerefsizdir' diye ifade edenler bugün seçimlerin engellenmesi için gizli kapaklı arka odalarda seçimlerde milletin huzuruna çıkmaktan korktukları için bugüne kadar yaptıkları seçimlerde aldıkları dersten yine aynı dersi alacağız diye ifade ettiklerinden dolayı bunu engellemeye çalıştılar. Alınmış kararın, millet iradesinin kimsenin önünde durması mümkün değil" diye konuştu.

"O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu; tembellik etmiş"

Birkaç partinin seçime giremeyeceğinin konuşulduğunu ifade eden Elitaş, şöyle devam etti: "Türkiye'de 96 kurulmuş parti var. Bu partilerin her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti o da kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. 'Hadi seçim hadi seçim' diye ifade etti ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar kanundaki süre içinde sanıyorum 2 yıla yakın bir zamandır bu parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. 2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa Türkiye'nin 81 vilayetinin 41'inde örgütlenemediyse bize '15 Temmuz'da seçim yapılacakmış' diye kürsülerde ifade eden bir parti, 15 Temmuz'da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsa, bu süreçte vatandaş nezdinde bir mağduriyet ortaya çıkararak 'Bizim partimizi seçime sokmuyorlar' diye mağdur edebiyatı yapmak için gösterilen bir gayretten başka bir şey değildir.

"Gizli gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP'nin gölgesi altında seçime girersiniz"

"Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın Cumhurbaşkanı adayı olursun. Milletvekilliği seçilme hakkı da var. Gidersin bir partinin gölgesine girersin listesi altında çok sevdiğiniz beraber olmaktan gurur duyduğunuz gizli gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP'nin gölgesi altında seçime girersiniz oradan milletvekili çıkarma imkanınız var. Ya da müttefik olmaya gayret ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte 3'lü koalisyon 2'si HDP ile CHP siz de arasında gayriresmi koalisyon olarak partisinin listesinde yer alırsınız. Bunda engel yok. Eğer sizde bir cevher varsa o mutabakat karşılığında sizi zaten birileri davet eder.

"Becerisizliklerini mağduriyet gibi gösterip halkı kandırmaya çalışıyorlar"

'Efendim benim önümde engel olmaya çalıştılar. Durdurmaya gayret ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi demiş de vazgeçmişler'. Bunların hepsi yalan. Esas olarak ifade etmeye çalıştıkları kendi becerisizliklerini mağduriyet gibi gösterip halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ancak şunu bilsinler ki; 2002'den bu tarafa hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulup seçimler yapılmaya başladığından itibaren bugüne kadar halkı yanıltmaya çalışanlar her zaman yanılmışlardır."