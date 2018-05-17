AKP'li Elitaş, Mavi Marmara anlaşmasının iptal edilmesini neden reddettiklerini açıkladı

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP’nin bugünkü oturumda verdiği Türkiye İle İsrail arasında tazminata ilişkin usul anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun iptaline ilişkin grup önerisi AKP oylarıyla reddedildi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, grup önerisine partisinin ret oyu vermesinin gerekçelerini anlatırken "Devletler canları sıkıldığı taktirde ‘ben şu sözleşmeyi de ortadan kaldırıyorum, şunu yapıyorum.' deme lüksüne sahip değildir. Mavi Marmara olayı konusu kalmamış bir sözleşmedir” dedi.

Genel Kurul’un dünkü oturumunda HDP’nin İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptaline ilişkin önergesi de reddedilmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu'nda CHP, "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ivedilikle Dışişleri Komisyonunda görüşülmesini içeren grup önerisi ele alındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mavi Marmara anlaşmasının iptal edilmesi önerisine AKP'li vekillerden destek istedi. Özel, şöyle konuştu:

CHP'li Özel: AKP'den vicdan kararı bekliyoruz

"Eğer bugün bu grup önerisine ‘hayır' oyu kullanırsanız o Komisyon toplanmayacak, bu Mecliste o anlaşmayı iptal etme imkânı olmayacak ve İsrail diyecek ki: ‘Tamam, 60 can aldım, yine yanıma kaldı. Türklere 20 milyon TL lütuf verdim, seslerini kestim. CHP, tarihsel tavrıyla uyumlu, Filistin meselesine sahip çıktı ama müttefikim beni yanıltmadı, bana sıkıntı çıkarmadı'. Bu sefer Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir vicdan kararı bekliyoruz."

AKP'li Elitaş: Türkiye'nin itibarını zedeleyecek bir unsurla da karşı karşıya gelmememiz gerekir

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Türkiye ile İsrail arasında 1950'li yıllardan bugüne dayanan 13 sözleşmenin bulunduğunu ifade ederek, "Devletler canları sıkıldığı taktirde ‘ben şu sözleşmeyi de ortadan kaldırıyorum, şunu yapıyorum.' deme lüksüne sahip değildir. Mavi Marmara olayı konusu kalmamış bir sözleşmedir. Bu iş tamamen tribünlere oynamaktan başka bir şey değildir" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğundan bu tarafa belki binlerce uluslararası sözleşme imzaladığını kaydeden Elitaş, "Bu, uluslararası sözleşmelerin dünya milletleri nezdindeki Türkiye'nin itibarını zedeleyecek bir unsurla da karşı karşıya gelmememiz gerekir" dedi. CHP'li Ali Şeker, "Mavi Marmara'yla mı itibar kazandık, onunla mı itibar kazandık?" diye laf atarken Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın, Mavi Marmara'yla ilgili sözleşme konusuz kalmış sözleşmedir. 20 milyon ödenmiştir. Bizim üç meselemiz vardı: 1) Tazminat, 2) Özür dilenecek. 3) Abluka sınırlı olarak kaldırılacak. Tazminat ödendi mi? Ödendi. Abluka sınırlı olarak kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Özür dilendi mi? Dilendi. Bu üç unsur ortadan kalkmıştır. Şimdi, davaların ortadan kalktığı bir süreçte açıkçası yani tebrik ediyorum Cumhuriyet Halk Partisini, biz yıllarca Filistin davasını, Kudüs davasını savunurken —hiç gayret göstermeyen- bugün Filistin bayraklarıyla yaptığı gösteriyi tebrik ediyorum. 24 Haziran nelere kadirmiş?"

HDP'li Kerestecioğlu: Özrü ve anlaşmayı Türkiye halkı duymadı

Bunun üzerine HDP ve CHP sataşma gerekçesiyle söz istedi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Sayın Elitaş özür dilendiği söyledi ama o sanıyoruz Sayın Erdoğan'ın gizli bir görüşmesiyle olmuş olabilir çünkü Türkiye'ye karşı böyle bir özrü ve anlaşmayı Türkiye halkı duymadı" dedi. AK Partili Elitaş ise, "İsrail'in öyle bir yazılı beyanı var" diye karşılık verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de AK Partili Elitaş'ın, "Bu anlaşma konusuz kalmıştır" dediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Meydanda yapılan kusurun tenhada özrü olmaz"

"Eğer siz bugün İsrail'in Filistin'e ablukasının sonlandığını söylüyorsanız, ben size bir şey söylemeyeceğim. Abluka bugüne kadar ki en sert günlerini, dönemlerini yaşıyor, bir. İkincisi: ‘Özür dilendi.' diyorsunuz. Diyor ki Sayın Erdoğan: ‘Obama'yla Netanyahu oturuyorlardı. Obama beni aradı: Bak telefonu kime veriyorum dedi. Netanyahu özür manasına gelecek laflar söyledi.' Meydanda yapılan kusurun tenhada özrü olmaz. Bütün dünyanın önünde o adamlar, o katilleri yukarıdan indirdiler, 9 kişiyi şehit ettiler. Netanyahu özür dilemiş, tek şahidi Recep Tayyip Erdoğan'la kulağındaki ahize, böyle bir şey olmaz. Kâğıt isterler, ‘Hani mektup nerede?' derler, ‘Hani zabıt nerede?" derler. Üçüncüsü: ‘20 milyon dolar tazminat ödedim." desinler ama demiyor. Ne yapıyor? Anlaşmaya İngilizcesini yazarak ‘Lütuf olarak verdik.' diyor. Bu kadar onur kırıcı bir anlaşma olmaz."



Daha sonra yapılan oylamada CHP'nin İsrail ile yapılan Mavi Marmara anlaşmasının Meclis'te hızla görüşülmesi önerisi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.