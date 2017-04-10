T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’li Elitaş, ‘evet’ oyu istediği vatandaşı tıraş etti

"'Referandum çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

10 Nisan 2017 22:44

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'evet' oyu istemek için girdiği berberde bir müşteriyi tıraş etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Elitaş, referandum çalışmaları kapsamında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi esnafı ziyaret ederek, ‘evet’ oyu istedi.

'Evet' oyu istemek için garip bir yöntem seçen Elitaş girdiği berber dükkanında bir müşteriyi tıraş etti.

Tıraş esnasında konuşan Elitaş, ''Referandum çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Talas Mevlana Mahallesi esnafımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah Kayseri her zaman olduğu gibi Ankara’nın ve Türkiye’nin siyasi gücünü omuzlayan ve pozitif yönde davranan tavrını ‘Evet’lerle bir kez daha gösterecektir” dedi.

ETİKETLER

mustafa elitaştıraşevetreferandumakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24