AKP’li Elitaş, ‘evet’ oyu istediği vatandaşı tıraş etti

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'evet' oyu istemek için girdiği berberde bir müşteriyi tıraş etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Elitaş, referandum çalışmaları kapsamında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi esnafı ziyaret ederek, ‘evet’ oyu istedi.

'Evet' oyu istemek için garip bir yöntem seçen Elitaş girdiği berber dükkanında bir müşteriyi tıraş etti.

Tıraş esnasında konuşan Elitaş, ''Referandum çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Talas Mevlana Mahallesi esnafımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah Kayseri her zaman olduğu gibi Ankara’nın ve Türkiye’nin siyasi gücünü omuzlayan ve pozitif yönde davranan tavrını ‘Evet’lerle bir kez daha gösterecektir” dedi.