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AKP'li Elitaş, cumhurbaşkanlığı oy pusulasının nasıl olacağını açıkladı

Pusulada isim, resim ve mühür yeri olacak

20 Nisan 2018 15:11

24 Haziran olarak baskın seçim tarihi için tartışmalar sürüyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak" dedi.

Elitaş Habertürk TV'de erken seçimle ilgili soruları yanıtladı. Elitaş, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detayları anlattı.

Elitaş, "2 oy pusulası var. cumhurbaşkanı ve milletvekilliği pusulası. İttifak milletvekili pusulasısında yer alacak. Cumhurbaşkanı adaylarını partiler zaten açıkladı. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için şartlar belli. Ya 100 bin imza toplayacaksınız ya da 20 milletvekilinin imzası ile aday gösterileceksiniz. Cumhurbaşkanlığı pusulasında sadece adayın ismi olacak. Siyasi partiler çıkacak diyecek ki ben Erdoğan'ı destekliyorum diyecek. Vatandaşı yöneltecek. İttifak milletvekilliği için yapılan düzenleme. Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak, aday ismi yer alacak" dedi.

İyi Parti'nin seçime girmesinin önünde engel var mı sorusu üzerine Elitaş, "Seçim kanunu belli. Bu bizim meselemiz değil, YSK'nın işi" diye yanıt verdi.

 

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