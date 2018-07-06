AKP'li Elitaş: Bakan sayısı belli değil; dışarıdan ağırlıklı olacak

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulacak yeni kabine için "Dışarıdan bakan ağırlıklı olacak" dedi.

Elitaş, yeni kabineye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin kabinede görev alacak bakanlarla ilgili olarak sorduğu soru üzerine Elitaş şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adayı olmayan eski bakanlardan yapabilir. Sivil toplum örgütlerinden yapılabilir. Benim kanaatime göre bir veya iki tane olabilir. Cumhurbaşkanı'nın takdirinde. Anayasada sayısı belli değil. Dışarıdan bakanlar ağırlıklı olacak. Eski bakanlardan milletvekili olmayanlar var onlardan tercih edebilir."

Elitaş, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının sorulması üzerine “Kanaatime göre bir veya iki olabilir. Bu, Cumhurbaşkanı'nın takdirinde” dedi.