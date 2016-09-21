AKP’li Eker’in aile mezarlığına bomba yerleştirilmesiyle ilgili 13 gözaltı

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Mehdi Eker'in Diyarbakır Bismil ilçesindeki aile mezarlığına 640 kilogram bomba yerleştirilmesiyle ilgili aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'in memleketi olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Tepe Mahallesi'nde Eker'in anne ve ağabeyinin mezarlarının yakın çevresine tuzaklanmış toplam 640 kilo el yapımı patlayıcının bulunduğunu açıklamıştı.

Ayrıntılar gelecek…