AKP'li Eker: Çözüm sürecinde HDP bize yardım etmedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, çözüm süreci döneminde HDP'nin AKP'ye yardım etmediğini savundu. Eker, "Demokratik açılımı, Habur'u kim provoke etti? PKK yaptı. HDP bize yardım etmedi, etmek isteyenlerin de gücü yetmedi. Çünkü, dağa karşı bir şey diyemiyorlar" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, AKP Bismil İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Eker, konuşmasının büyük bir bölümünü çözüm sürecine ayırarak, o dönem HDP'nin kendilerine destek vermediğini söyledi. Mehdi Eker, şöyle konuştu:

"Demokratikleşmek için üç adım attık"

"Kimse bizden daha fazla Kürt değil. Kürtlerin dilini konuşması, kültürünü geliştirmesi, Kürt kimliğiyle iftihar etmesi bizim uyguladığımız politikalarla, yaptığımız reformlarla Allah'ın izniyle bu topraklarda var oldu. Dergi, gazete, ajans, radyo, okullarda, üniversitelere Kürtçe biz getirdik, HDP, PKK getirmedi. Aksine biz demokratikleşmeyle, sivilleşmeyle barışı tesis etmek için çabaladık, üç tane adım attık, üçünü de onlar sabote etti. Demokratik açılımı, Habur'u kim provoke etti? PKK yaptı. HDP bize yardım etmedi, etmek isteyenlerin de gücü yetmedi. Çünkü, dağa karşı bir şey diyemiyorlar. Demokratik açılımı, Oslo sürecini, Habur sürecini, çözüm sürecini baltaladılar. Biz diyoruz ki, 'Barış olsun çözüm olsun, Diyarbakır'da güller açılsın'. Onlar ise Lice yolunda barakalarda sözde mahkemeler kurdular."

"Biz 'barış' diyoruz, 'çözüm' diyoruz, 'güzellik' diyoruz; onlar mayınları döşüyor" diyen Eker, "Devlet diyor 'Ben çözüm süreci yapıyorum, barış yapalım'; onlar kalkıyor bunu yapıyorlar. Bunların derdi çözüm mözüm değildir" diye konuştu.