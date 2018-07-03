AKP'li Eker: 24 Haziran'ı doğru okumak şart, yerel seçim takvimi öne alınmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, erken yerel seçim yapılacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Eker, "Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir" diyerek martta yapılması planlanan seçimin öne çekilmeyeceni bildirdi.

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş ise yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağını da değerlendiren Elitaş, "3 siyasi parti anlaşırsa erken yerel seçim olur" yorumunda bulundu.

Sabah'tan Hazal Ateş'e konuşan Eker, erken yerel seçim iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum."