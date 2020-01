AKP'li Dışişleri Komisyonu üyesi: Suriye'yle ilişkiler daha ileri götürülmeli, karşılıklı jestler yapılmalı

TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Ahmet Berat Çonkar ve Fevzi Şanverdi, Türkiye ile Suriye ilişkileri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Suriye ilişkilerinin Rusya ve İran üzerinden yürüdüğünü söyleyen Ahmet Berat Çonkar, “Türkiye’nin mesajları ve birtakım gelişmeler Suriye yönetimi ile de koordine ediliyor” ifadesini kullandı. Suriye rejiminin makul noktalara gelerek, yapıcı tutum alması ve siyasi çözüme yönelmesinin olumlu gelişmelerin önünü açacağını söyleyen Çonkar “Bu çerçevede de güvenin tekrar inşa edilmesi uzun zaman alabilir. Fakat küçük adımlarla da olsa birtakım jestlerle karşılıklı iletişim kanallarının belli şekillerde harekete geçirilmesiyle inşallah bölgede özlediğimiz istikrar ve barış elde edilir" dedi.

"Suriye yönetimi ile koordine ediliyor"

“Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemlidir” diyen AKP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi Ahmet Berat Çonkar, “Buna halel getirecek hiçbir adımın içinde olmayacağımızı garanti ediyoruz” dedi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin Rusya ve İran üzerinden yürüdüğünü söyleyen Çonkar, “Türkiye’nin mesajları ve birtakım gelişmeler Suriye yönetimi ile de koordine ediliyor” ifadesini kullandı. “Suriye rejiminin makul noktalara gelerek, özelikle muhalefetle olan görüşmelerde yapıcı bir tutum alması ve siyasi çözüme yönelmesinin” olumlu gelişmelerin önünü daha çok açacağının altını çizen Çonkar, “Bu çerçevede de güvenin tekrar inşa edilmesi uzun zaman alabilir. Fakat küçük adımlarla da olsa birtakım jestlerle karşılıklı iletişim kanallarının belli şekillerde harekete geçirilmesiyle inşallah bölgede özlediğimiz istikrar ve barış elde edilir. Bizim hedefimiz budur. Ama burada herkesin üzerine düşen doğru adımları atması gerekir, görevlerini yapması gerekir” dedi.

Aynı zamanda Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı da olan Ahmet Berat Çonkar, “Elbette ki Türkiye, Suriye, Irak, İran, bölge ülkeleri, Rusya burada siyasi çözümü hedefleyip de ortak bir paydada buluşabilirlerse biz çok hızlı mesafe kat edebiliriz” diye konuştu. Çonkar şöyle devam etti: “Burada dediğim gibi, hatası olan herkes bu hatalardan uzaklaşmaya ve genel, toplam faydanın bir anlamda üretilmesi için üzerine düşen kısma yoğunlaşması gerekmektedir. Ben böyle bir tutumun ortaya çıkmasıyla birlikte, zaten birbiriyle kardeş olan bölge halklarının bu süreçlerin tamiri noktasında çok daha hızlı dönüşeceğini düşünüyorum. ”

"İleriye götürülmeli"

AKP Hatay Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Fevzi Şanverdi de, “Türkiye ile Suriye ilişkilerinde gelinen noktanın daha da ilerisine gidilmeli mi” sorusuna, “Mutlaka gidilmeli” diye yanıt verdi. Bölgede siyasi sürecin belli bir noktaya geleceğini vurgulayan Şanverdi, “Belli bir noktaya gelindiği zaman da zaten ilişkiler kendiliğinden çözülecektir” diye konuştu. “Türkiye her ne kadar rejimle konuşmuyorsa da, stratejik noktalarda Rusya üzerinden bu görüşmeleri sağlıyor, aksi takdirde, Türkiye Afrin’e nasıl askeri operasyonlar gerçekleştirecekti” diye soran Şanverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek sınırın bu tarafı, gerek o tarafı, birbirinin aynısı. Paranın bir yüzü Türkiye ise, diğer tarafı Suriye’dir, buradaki halklar da birbirlerinin fotokopisi. Bundan sonra ‘Ben tarafım’ diyenlerle ‘ben Suriye’nin bütünlüğünü istiyorum’ diyenlerle görüşmeler sağlanacak. Temenni ediyoruz ki, bir an önce siyasi çözüme ulaşmaları ve bir an önce yapılacak seçimle gerçek iradeleri ne gösteriyorsa bütün taraflar buna saygı göstermeli.”

"Karşılık buldu"

PYD tarafından atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlara destek olmak için Reyhanlı’da olduğunu aktaran Şanverdi, “Afrin ve çevresi 450 bin nüfusu sahip bir alan. Sığınanlardan Afrinli olanlar da çok var burada. Bu insanlar, kendilerinin neler çektiğini açık açık ifade ediyorlar, zulüm çekiyoruz diyorlar. O yüzden Zeytin Dalı Operasyonu o bölgede karşılık buldu. Amacımız bir an önce bu operasyonun tamamlanması” dedi.

"ABD yaptığı yanlıştan geri dönmelidir"

Ahmet Berat Çonkar, “Amerika Türkiye’nin sabrının son noktasına geldiğini de görerek şu anda söylem bazında geri adım attı. Bizim buradaki hedefimiz ABD’nin yaptığı yanlıştan geri dönmesidir. Menbiç’te de Türkiye’ye verilen sözün bir askeri operasyona gerek kalmadan yerine getirilmesi gerekmektedir” dedi.

Rusya’nın ise sahadaki gerçekleri daha doğru okuduğunu ve Türkiye’nin endişelerini bildiğini kaydeden Çonkar, “Afrin’de Rusya’nın Türkiye ile işbirliği halinde hareket etmesi operasyonu kolaylaştırmıştır. Bu tavrın devam etmesini bekliyoruz. Çünkü biz Rusya ile birlikte Suriye’ye kalıcı barışın getirilmesi yolunda çok önemli adımları atıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.