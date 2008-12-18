AKP'li Dengir Mir Fırat: Özür dilemek erdemdir

CHP'li Arıtman ayıp etti!

AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, bir grup aydının 1915 Ermeni tehciri sırasında yaşanan olaylar nedeniyle başlattığı "Ermenilerden özür diliyorum" kampanyası hakkında, "Özür dilemek erdemdir" dedi.Bir grup aydının 1915 Ermeni tehciri sırasında yaşanan olaylar nedeniyle başlattığı, "Ermenilerden özür diliyorum" ve bir grup emekli büyükelçinin başlattığı "Ermeniler özür dilemeli" imza kampanyalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz da, "Meselenin uluslararası bağımsız ve tarafsız bir kurula bırakılması yönünde devletin gerçekleştirmiş olduğu girişim, uluslararası kamuoyunca da destek almıştı. Bunu baltalayıcı bir girişim olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.