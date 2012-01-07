AKP'li Denemeç: Demokratik ülkelerde çoktan olması gereken olaylardı

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasına ilişkin olarak "Şu an birçoklarının şaşkınlıkla izlediği gelişmeler, normal ve demokratik ülkelerde çoktan olması gereken olaylardı" dedi.



AKP Bursa İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Denemeç’in Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde dün akşam düzenlenen "7. Siyaset Akademisi"ne katılarak, "Deneyim-Paylaşım" konulu ders verdiği belirtildi.



Açıklamaya göre, Denemeç, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasını değerlendirdi. Denemeç, şunları kaydetti:







"Şu an birçoklarının şaşkınlıkla izlediği gelişmeler normal ve demokratik ülkelerde çoktan olması gereken olaylardı. Bu olaylar biz de olduğu zaman şaşırıyoruz. Çünkü öyle alışmışız ki olmayacak şeylerin olmasına, şimdi demokratik ülkelerdeki gibi olması gerekenler yapılınca bazı insanlar şaşırıyor. Bunlar çok doğal şeyler. ’Hükümete karşı darbe yaptıysan, darbeye teşebbüs ettiyseniz, kim olursanız olun yargılanırsınız ve ceza alırsınız’ Türkiye’de olan budur. Bu kadar basit. Ama bunu algılayamayanlar var."

"Fransa Meclisi’nde kabul edilen Ermeni teklifi"



Fransa Meclisi’nde kabul edilen Ermeni teklifine de değinen Denemeç, "95 yıl önce olan olayların yansımasını bugün Fransa’da görüyoruz. O günlerde ölen insanlar Sarkozy’nin umurunda mı? Hiç zannetmiyorum. Tamamen siyasi bir karar. 4-5 ay sonra Fransa’da bir seçim var. Bu seçimlerde 500 bin Ermeni oyunu alabilmek için bu olayları gündeme getiriyor" diye konuştu.

Dönüm noktası



Denemeç, 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye’de iki dönüm noktasının yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu dönüm noktalarından birincisi 12 Eylül Referandumu’nda Anayasa’nın 26 maddesinin değişmesidir. Diğeri ise 12 Haziran Genel Seçimleri. Birinde vesayet sisteminin son kalesi yargı, kabuk değiştirdi. Şimdi diyorlar ya ’Yargı AK Parti’nin arka bahçesi’ oldu diye. Aslında kendi arka bahçeleri elden çıkıyor. Yargı normal haline geldi. Sonra 12 Haziran seçimlerinde bu tescillendi. AK Parti iki dönemde iktidardı, ama değişimi getirmek için muktedir değildi. Halk 12 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye ’Sen artık muktedirsin’ dedi."

"3 çocuk yapın"



Dünyadaki ekonomik krize de değinen Reha Denemeç, Avrupa’daki krizin öyle veya böyle Türkiye’yi etkileyeceğini ifade etti. Denemeç, Avrupa ekonomisinin artık yukarı doğru gitmek gibi bir şansının olmadığını öne sürerek, şunları kaydetti:



"Aşağıya doğru gitme eğiliminde. Ama bu konuda Türkiye’nin şansı var. Çünkü dinamik bir ekonomisi ve genç nüfusu var. Avrupa nüfusunun yaşlı olması da onlar için bir handikap. Avrupa’da yaş ortalaması 40’ın üzerinde. AK Parti göreve geldiğinde Türkiye’nin yaş ortalaması 26 iken şimdi 29 oldu. Başbakan bunun için ’3 çocuk yapın’ diyor. Eğer biz bu nüfusu muhafaza edemezsek Avrupa’nın düştüğü duruma düşeriz."