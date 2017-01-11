AKP'li Deligöz: Gizli oylama zaman kaybı, AYM’den medet umanlar avucunu yalar

Anayasa değişikliğinin görüşülmesine ilişkin gizli yapılması gereken Meclis oylamasında, kullandığı oyu objektiflere poz vererek gösteren AKP’li Orhan Deligöz, CHP vekillerinin kendisini tahrik ettiği için açık oy kullandığını söyledi.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Deligöz’ün açıklamaları şöyle:

“Aslında başta böyle bir niyetim yoktu ama baktım kabinlerin önünde 15-20 CHP’li hepsinin elinde bir kamera sürekli çekiyorlar. Ben de ‘Siz kimsiniz kardeşim? Ne çekiyorsunuz?’ diyerek ‘Ulan alın, açık kullanıyorum. Ne yapacaksınız? dedim.”

Gizli oylamanın ‘zaman kaybı’ olduğunu öne süren Deligöz “Arzu eden perdeyi kapatır kullanır ama bu bir zaman kaybı. Öğleden sonra başlanmış oylamaya, gecenin yarısı olmuş, yok soru önergeleri, yok bilmem ne tartışması, insanı huzursuz ediyor bu CHP’li vekiller” dedi.

Açık oy kullanmanın usulsüz olmadığını, asıl usulsüzlük yapanların çekim yapan CHP’li vekiller olduğunu iddia eden Deligöz “Yayın yasağı varken çekim yapan CHP’lilerin tavırları usulsüz ve hukuksuzdur. Asıl onlar sorgulanmalı ve yargılanmalı” dedi.

“AYM’den medet umanlar avucunu yalar”

Deligöz, genel seçimlerde de açık oy kullanılabildiğini iddia ederek, kendisinin açık oy kullanmasına dair Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak itirazların geçersiz olacağını savundu. Deligöz “Anayasa Mahkemesi’nden medet umanlar avucunu yalar. Bundan bir şey çıkmaz” dedi.

Kardeşini 'FETÖ'den tutuklamışlardı

Deligöz, kullandığı oyu göstermesinin nedeninin kardeşinin ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında önce tutuklanıp ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması olduğu iddiasına ise şöyle yanıt verdi:

“Biz Milli Görüşçü bir aile geleneğine sahibiz. FETÖ bizden biz onlardan hoşlaşmayız. Eğer kardeşimle ilgili iddia doğru olsaydı 15 Temmuz’un hemen ardından tutuklanırdı. Ben FETÖ terörist başının annesinin Ermeni, babasının Yahudi olduğunu söyledikten sonra kardeşim tutuklandı. Ne zaman ki FETÖ terörist başını getirip asacağımızı söyledim bana gözdağı olsun diye kardeşimi tutukladılar.”

Deligöz’ün kardeşi Ayhan Deligöz, 15 Temmuz darbesinden sonra ‘FETÖ’den önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Malatya’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge müdürü görevindeyken gözaltına alınan Ayhan Deligöz, önce tutuklanmış, yaklaşık iki ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.