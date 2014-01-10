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AKP'li Ceylan: Linç, Gezici şerefsizlerin yaptığıdır

AKP Fatih Belediyesi meclis üyesi Gökhan Ceyhan 'linç 6 aylık bebesiyle türbanlı bir vatandaşımızın iskelede Gezici şerefsizler tarafından darp edilmesidir' dedi, belediye meclisi karıştı

10 Ocak 2014 20:46

Fatih Belediyesi’nin 8 Ocak 2014’teki meclis toplantısında AKP meclis üyesi Gökhan Ceyhan’ın Gezi Parkı eylemleri sırasında  söylediği ‘’Linç nasıl olur biliyor musun, 6 aylık bebesiyle türbanlı bir vatandaşımızın iskelede Gezici şerefsizler, üzerine basa basa söylüyorum, Gezici şerefsizler tarafından darp edilmesidir’’ sözleri sert tepkiye neden oldu.

CHP’li üyelerin bu sözleri  “iade ediyoruz, özür dilesin” sesleri arasında sıra kapaklarına vurarak protesto etti. Tepki üzerine Ceyhan salon dışına çıkarıldı, oturum tatil edildi. AKP’li Ceyhan, Kabataş iskelesinde bir türbanlı kadının kameralar tarafından bugüne kadar kaydedilmeyen ve herhangi bir failine ulaşılamayan, Gezi protestocusu bir grup tarafından yapıldığı öne sürülen saldırıyı sözlerine gerekçe gösterdi.

 

Fatih Belediye Başkanı istifaya çağırıldı

 

Meclisi karıştıran kavga, CHP’li muhalefetin 17 Aralık 2013’te düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile imardan sorumlu yardımcıları ve müdürleri hakkında 6 Ocak tarihli oturumda istifa talebinde bulunup gensoru önergesi vermesiyle başladı.

Toplantıyı izleyen bir vatandaşın A4 kağıdına yazılı “Mustafa Demir istifa” yazısıyla protesto gösterisi yapması gerginliğe neden oldu. 8 Ocak tarihli meclis toplantısına da bu protesto ve ardından Gezi protestocularına yapılan hakaretle kopan kavga damgasını vurdu. CHP adına söz alan meclis üyesi Mustafa Sarmusak, kendi dönemlerindeki bir imar usulsüzlüğü iddiasıyla ilgili söz aldı. AKP’li meclis üyesi Gökhan Ceyhan, yerine geçen Sarmusak’a yönelik oturduğu yerden şunları söyledi:

 

"Üzerine basa basa söylüyorum! Gezici şerefsizler"

 

“Terör örgütü mensubu gibi davranıp, mecliste çekilen fotoğrafları facebook sayfasında yayınlayarak sade vatandaşa linç girişiminde bulundu. Linç nasıl olur biliyor musun, 6 aylık bebesiyle türbanlı bir vatandaşımızın iskelede Gezici şerefsizler, üzerine basa basa söylüyorum, Gezici şerefsizler tarafından darp edilmesidir. Linç budur. Bahçelievler Belediye Başkan’ının gelinine yapılan hakarettir linç edilmek. Linç biz sizden öğreniyoruz.”

 

‘Çıkıp özür dileyecek’

 

Bu sözler üzerine ortalık karıştı. CHP’li üyeler sıra kapaklarına vurarak Ceyhan’ı protesto ederken, hedef alınan isim, CHP’li Mustafa Sarmusak, “Gezi parkında direnenler çoluğumuz, çocuğumuz, bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır. Onlara şerefsiz. Diyenlere aynısını iade ediyoruz, o kelimeden dolayı çıkıp özür dileyecek” diye bağırdı.

 

“Terörist diyenin alnını karışlarım”


CHP’li üyelerin topluca ayağa kalkıp Ceyhan’ın özür dilemesini istemelerine rağmen adı geçen üye “Kimseden özür dilemiyorum” dedi. CHP’li üyeler “terbiyesiz, özür dile” diye bağırırken, CHP’li Sarmusak, Ceyhan’ın üzerine yürüyerek, “Bir Allah’ın kulu bana terörist diyemez, diyenin alnını karışlarım, mahkemeye vereceğim seni” dedi.

 

“Özür dilemeyeceğim”

 

Sarmusak’ın Ceyhan’ın üzerine yürümesi arkadaşları tarafından engellenirken Ceyhan da, “Ben hırsız değilim, hırsız diyemez, kimseden özür dilemeyeceğim” yanıtını verdi.

AKP’li Meclis Başkanı Yahya Atıcı, Gökhan Ceyhan’ı salondan çıkartarak durumu sakinleştirmeye çalıştı. Oturum bu kavganın ardından 10 Ocak günü toplanmak üzere ertelendi

 

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