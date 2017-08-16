AKP'li Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz'un maliyetini açıkladı

AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin darbe girişiminden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yılmaz, "15 Temmuz sadece millete, ülkeye ve demokrasiye yönelik bir darbe girişimi değil, ekonomimize yönelik de bir darbe girişimidir. Darbe girişimi başarılı olsaydı ekonomimizi çökertecekti. Ülkeyi dış müdahaleye açmayı amaçlayan bu girişim, ekonomiye de darbe vuracaktı" dedi.

Ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, darbe girişiminin Türkiye ekonomisine faturasının ne olduğunun sorulması üzerine, şunları söyledi:

"60 milyar lira gibi bir rakam"

"Darbe girişiminin ekonomiye doğrudan ve dolaylı birçok etkisi olduğu için bu işin faturasının net olarak çıkartılması çok kolay değil. Bütün etkilerin özetlendiği alanın büyüme olduğunu düşünüyorum. Büyüme oranımıza yaptığı etkinin diğer bütün alt etkilerin aslına bir toplamı gibi düşünebiliriz. Geçen yıla baktığımızda 860 milyar dolarlık bir ekonomimiz var. Yüzde 2,9 büyüme sağladık. Darbe girişimi olmasaydı, ekonomi ne kadar büyürdü diye düşündüğümüzde; geçen yılın ilk altı ayında yüzde 5'e yakın bir büyüme görüyoruz. Darbe girişimi olmasaydı bu büyüme ikinci altı ayda da devam edecekti ve yüzden 5'e yakın büyümeyle Türkiye ekonomisi 2016'yı kapatabilecekti. Yani darbe girişimi nedeniyle büyümemizde yüzde 2 civarında kayıp hesaplayabiliriz. Bunun karşılığı yaklaşık 17 milyar dolar veya 60 milyar lira gibi bir rakam. Bu kısa vadeli bir etki. Türkiye, darbenin olumsuz etkisini alınan tedbirlerle çok hızlı bir şekilde atlattı. Türkiye'nin bu yapıdan kurtulması, kurumlarımızın çok daha sağlıklı bir büyümeye kavuşmasına sağlayacağı için orta ve uzun vadede ekonomimizi güçlendirecektir. Kısa vadeli bir takım maliyetler olsa da orta ve uzun vadede çok daha güçlü bir ekonomiyi inşa edeceğiz. Kırk yıllık geçmişi olan bu yükten Türkiye'nin kurtulmuş olması büyüme kabiliyetini artıracaktır."

"Yıl sonunda enflasyon tek haneli olacak"

Türkiye'nin ekonomik göstergelerin olumlu yönde olduğunu dile getiren Yılmaz, yıl sonunda hem işsizlik hem de enflasyon oranın tek haneli rakamlarda olacağını vurguladı. Yılmaz, enflasyon oranın düşürülmesini hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli gördüklerini belirtti.