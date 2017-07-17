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AKP'li Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz'un maliyetini açıkladı

15 Temmuz’un ekonomik faturasını açıkladı

17 Temmuz 2017 00:41

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı bir açıklamada, darbe girişiminin maliyetini duyurdu.

CNNTürk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Cevdet Yılmaz, Darbe girişimi başarılı olsaydı, ekonominin çok daha büyük yara alacağına dikkat çekti. Cevdet Yılmaz; “15 Temmuz’un Türkiye’ye maliyeti 17 milyar dolardır. Ancak darbe girişimi sonrası Türkiye’nin ekonomik anlamda önünün açıldığını düşünüyorum. Çünkü bu yapının uzantıları devletin kuruluşlarından temizleniyor” dedi.

 

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