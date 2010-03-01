AKP'li Çelik'ten iddialı açıklamalar

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'Çete mensubu...'

Partisinin Çankırı İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "açılım" konulu toplantıda konuşan Ömer Çelik, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt tarafından kaleme alınan 27 Nisan bildirisini yorumladı.Genelkurmay'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bildirinin Cumhurbaşkanlığı sürecine müdahale olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Şimdi diyorlar ki muhtarıdır, muhtıra değildir, şudur budur. Arkadaşlar size çok açık bir şey söyleyeyim. Bir şeyin muhtıra olup olmaması onun niyeti ile ölçülmez onun muhatabı olanın nasıl davrandığı ile ölçülür" dedi.Bu durum karşısında Başbakan'ın "Bu bir müdahaledir" diye karşı çıktığını belirten Çelik, "O, 27 Nisan'da yazılan yazı karşısında, hükümet bunu görmezden gelseydi, bunu kabullenseydi, alttan alsaydı, 'emredersiniz' deseydi o işte muhtıra olurdu. Ama dirayetli bir Başbakan çıkıp da 'Bu demokrasiye müdahaledir' diyerek ona karşı koyunca, o sözde muhtıra bir kağıt parçasına döndü. Dolayısıyla verenin niyeti değil, yani tebliğ edenin niyeti değil, tebellüğ edenin tavrı sonucu belirledi. Birisi hükümeti yıkmaya teşebbüs ederse, hükümet ona direnmez, şapkayı alıp giderse, onun adı darbe olur. Ama şapkayı alıp gitmezse, 'one minute' derse, onu yapanlar çete mensubu olur" ifadesini kullandı."Bugün yazılan tarih herkese nasip olmaz. Bakın Türkiye değişiyor. Dünyadan çok hızlı değişiyor" diyen Çelik, "Bugünler tarihin büyük resmine baktığınız zaman yüzyılda olan değişimler Türkiye'de 3-5 senede oluyor. Her kula nasip olmaz" diye konuştu.