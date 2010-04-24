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AKP'li Çelik'ten 1915 olayları etkinliklerine tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı, diaspora tarafından düzenlenen 1915 olaylarıyla ilgili etkinlik ve gösterilerle ilgili konuştu.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Batı ülkelerinde Ermeni diasporası tarafından organize edilen 1915 olaylarına ilişkin anma etkinlikleri ve gösteriler konusunda, ''Bu organizasyonlarda milletimizin ortak değerlerine, Atatürk'e ve bayrağımıza dönük saygısızlıklar yapılmaktadır. Bu girişimlerin hiçbir şekilde fikir hürriyeti ile bağdaştırılması mümkün değildir'' dedi.


Çelik, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:


''Özellikle bazı Batı ülkelerinde sözde Ermeni soykırımını anma başlığı altında, Ermeni diasporasına bağlı örgütler tarafından, milletimizin ve devletimizin değerlerine saldırı anlamına gelen toplantılar ve gösteriler tertip edilmektedir.


Bu organizasyonlarda milletimizin ortak değerlerine, Atatürk'e ve bayrağımıza dönük saygısızlıklar yapılmaktadır. Bu girişimlerin hiçbir şekilde fikir hürriyeti ile bağdaştırılması mümkün değildir. Büyük Önder Atatürk'ün aziz hatırasına ve kutsal bayrağımıza dönük bu saygısızlıklar, milletimizin ve uluslararası toplumun sağduyulu tüm mensuplarının vicdanında mahkum olacaktır.


Irkçı nefret ve insanlığın 'vicdan kanseri' anlamına gelen melanetler, hiçbir şekilde milletimize yakıştırılamaz. Bu konularda kendi tarihleriyle yüzleşmesi gerekenlerin, milletimize ders vermek gibi bir misyonları olamaz. Ortak değerlerimize yapılan bu saldırıları her zaman ve zeminde mahkum ediyoruz, şiddetle kınıyoruz.''

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