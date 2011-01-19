AKP'li Çelikbilek: Beykozlu vatandaştan BİR BOK OLMAZ!

T24

İŞTE O VİDEO



BEYKOZ BELEDİYESİ: KONUŞMALAR SAMİMİ BİR ORTAMDA YAPILMIŞTIR

z Belediye Başkanı Çelikbilek’ten yardım talebinde bulundu. Oyuncuları makamında ağırlayan Çelikbilek, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında oyuncuların ve teknik ekibin alacakları için kaynak yaratarak ödeyeceğini söyleyerek, “Siz çıkın oynayın. Bırakın yönetimi. Ben sizim maaşlarını ödeyeyim. Sezon sonuna kadar maaşlarınız bende. Birisi çıkar kulübü almak ister o başka” dedi.Kendisine daha önce de yardım isteği için gelindiğini belirten Çelikbilek, “Ben siyasetçi bir adamım. Size hizmeti, halkın geliriyle yapmanın peşindeyim. Beykoz'da 16 tane amatör kulüp var. Ama eğer Beykoz'u profesyonel yapacaksak halk sahip çıksın. İşadamları var kimse şey yapmıyor veya yönetici etik davranış dışı, güvensizlik ortamı oluşturmuş. Bunun sorumluluğunu kimse üstlenmiyor. Bütün problemi belediye çözecek. Sonra da şunu yapıyorlar. İşin doğrusunu söyleyeyim belediye parayı bulup gelecek, diyecekler ki, “Belediye para bulup harcıyor, kara para bulup aklıyor.” Namussuzlar bunu söylüyor. İlgilenirseniz böyle, ilgilenmezseniz böyle. Ne halk edeceksiniz? Bu şerefsizlerle mi uğraşacaksınız yoksa icraat mı yapacaksınız?” dedi.Ligin ikinci yarısında Beykozspor’da yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını söyleyen Çelikbilek, “Bakın maçlara gelmiyorum. Gelsem bana kalacak. Yenerseniz, taraftar alkışlar. Yenilirseniz herkes döner başkana küfreder. Böyle bir millet. Benim anam, bacım, kızım, çocuğum şey mi affedersiniz. Niye yaptırtayım ki? Hem belediye başkanı para verecek, uğraşacak hem de küfür yiyecek. Paranı vereceksin, zaman harcayacaksın, emek vereceksin bir de küfür yiyeceksin. Niye uğraşayım bu zibidilerle?” dedi.Geçmişte kulüp başkanlığı yaptığını belirten Çelikbilek, bunun başka yönlere çekildiğini söyledi. “Bunu siyasete kullanıyor” yorumlarının yapıldığını vurgulayarak, “Ulan bu Beykozspor şampiyon olsa bana burada, bu halk bir tane oy vermez. Buna oy alacağım ağzıyla bakmayacaksın. Ben bu taraftan bakıyorum olaya ve nefret ettirdiler. Bu tarzlarıyla, bu yaklaşımlarıyla. Hem ilgilenmezler, hem yanlış yaparlar, hem faturasını sana keserler” dedi.