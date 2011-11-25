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AKP’li Çelik rahatsızlandı!

Tansiyonu yükselen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, hastaneye kaldırıldı...

25 Kasım 2011 02:00

T24 - Tansiyonu yükselen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, hastaneye kaldırıldı. Bir süre kontrolde tutulan Çelik, daha sonra hastaneden ayrıldı.

18 Mart Üniversitesi’nde düzenlenen bir toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, aniden rahatsızlandı.

Lapseki Devlet Hastanesi’ne giden Hüseyin Çelik, “Kalp krizi geçirmedim, tansiyonum yükseldi. Şu an iyiyim" dedi.

Bir süre müşade altında tutulan AK Parti’li Çelik, daha sonra Bandırma'ya gitmek üzere hastaneden ayrıldı.


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