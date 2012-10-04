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AKP'li Çelik: Akçakale'deki krizi bizzat Başbakan yönetiyor

Çelik: Bizim Suriye’nin dost ve kardeş halkıyla bir sorunumuz yok. Kendi halkına yaptığı gibi komşularına da zulmetmeye kalkan dikta rejimlerine karşı da çok dik bir duruşumuz vardır

04 Ekim 2012 14:10

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'den isabet eden top mermisi sonucu 5 Türk vatandaşının ölümüne neden olan krizi bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiğini söyledi.

Bakan Çelik, hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren kritik tezkere görüşmesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhalefete yüklenen Çelik, "Türkiye, karşı taraftan gelen saldırı karşısında cevap verme hakkına sahip olmalıdır. CHP diyor ki ‘’Angajman kuralları değiştiği için tezkereye gerek yok.’’ Bazen angajman kurallarının yetmediği zaman olur. Bunu bir savaş tezkeresi olarak nitelemek kınanacak bir durumdur. Bu, doğrudan milli egemenlik haklarımızı korumakla ilgilidir. Türkiye savaş isteyen bir ülke değildir" dedi.

 

'Tüm partiler tek ses olmalı'

 

Hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin Meclis'te kabul edilebilmesi için tüm partilerin tek ses olarak hükümetin arkasında durması gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Bunu başka yerlere çekmek Suriye üzerinden Türkiye’ye verilmek istenen mesaj konusunda başka odakların yanında saf tutmak anlamına gelir" dedi.

Çelik dün 15.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye tarafından isabet eden top mermisi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası krizi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiğini belirtti.  Çelik, "Hükümetimiz, Meclis işin başındadır. Tek bir ses olarak bu tezkerenin arkasında durmasını bekliyoruz" dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye ile ilgili bütün haklarımızı saklı tutuyoruz. Suriye’den gelen hiçbir açıklamanın doğru olmadığını biliyoruz. Şu ana kadar ki açıklamaları zaman kazanmak içindi. Suriye’de devlet yok, katliam şebekesi var. Bu şebekenin hiçbir sözünü ciddiye almak zorunda değiliz."

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