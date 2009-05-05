AKP'li Çelebi: Bunun adı terördür

Mardin'in Mazıdağı İlçesi Bilge Köyü'nde bir düğün evine yapılan silahlı saldırı sonucu 45 kişinin ölümüne tepkiler yağıyor. AKP Mardin Milletvekili Çelebi "Bunun adı terördür" dedi.



Mardin'de dün akşam saatlerinde bir düğüne yapılan silahlı saldırıda 45 kişinin ölmesine AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi tepki gösterdi. Çelebi, bölgede kan davalarının bulunduğunu ancak bugüne kadar bir kan davası nedeniyle böyle bir katliamın yaşanmadığını belirtti. Çelebi, saldırı için "Bunun adı terördür, kan davası olamaz" dedi.



Mardin Milletvekili Çelebi, düğünün bahçede yapıldığını, kalabalığın namaz kılmak için odalara geçip saf tuttukları sırada silahlarla tarandıklarını söyledi.

