AKP Grup Başkanvekili Canikli, kürsüye tabancasıyla çıktı

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, memleketi Giresun’nda partisinin belediye başkan adayları tanıtımında konuşurken, belindeki tabanca göründü. Canikli konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümeti yıkmak için ittifak içine girdiğini savunarak, "Şeytanla bile ittifaka girer. İktidar olmak için o kadar gözünü hırs bürümüş" dedi.

Giresun’daki 19 Eylül Spor Salonunda yapılan aday tanıtım törenine Nurettin Canikli, Giresun Milletvekilleri Adem Tatlı, Mehmet Geldi, eski milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Sahneye belinde tabancayla çıkan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, belediye başkan adaylarını kutladı. Canikli, "30 Mart’ta yeniden bayram yaşanacak. Sandıklar kurulacak, yeniden milli iradenin şahlanışı ortaya çıkacak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi" dedi.

Konuşmasına CHP’yi eleştirerek devam eden Nurettin Canikli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok hırslı olduğunu söyledi ve sağduyulu hareket edememekle suçladı. Canikli, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, önüne gelenle ittifak yapıyor. Gezi olaylarında, içeride ve dışarıda, AKP iktidarını hedef alan, millet iradesini hedef alan tüm bu organizasyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi var. Oyun dışarıda kuruluyor, dışarıda senarize ediliyor, Türkiye’de uygulanıyor. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi’nin sayın genel başkanı sadece piyon. Önüne konulanı oynamaya çalışıyor. Neyin karşılığında; iktidar vaadi karşılığında. Sokak hareketleriyle, illegal yöntemlerle, oyunun dışına çıkarak yapıyor bunları. Sayın Kılıçdaroğlu, herkesle ittifaka giriyor. Kim olursa olsun, ne ilke var ne başka bir şey. Bugün başkasıyla yarın öbürüyle, içeride ve dışarıda. Düşünün bize zarar versin diye tarihimizin en kanlı diktatörlerinden birsi olan Esed’le bile ittifaka giriyor. Aynı çuvala giriyor, aynı yatağa giriyor. Bugün Esed iktidarı bu kadar uzamışsa Cumhuriyet Halk Partisi’nin onlara verdiği moral desteğinin çok büyük payı vardır."

'CHP'nin dikratörlere sevgisi var'

Geçmişe bakıldığında CHP’nin diktatörlere karşı bir sevgisi olduğunu söyleyen ve "1940’lı yıllarda Hitler’e, o dönem CHP yönetiminin gönderdiği o sıcak mesajları Cumhuriyet Gazetesi’nden lütfen bir açın okuyun" diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hitlere gönderdiği o sevgi dolu mesajları. Yani CHP’nin genetik yapısında var, herkesle ittifaka giriyor. Sayın Kılıçdaroğlu şeytanla bile ittifaka girer. İktidar olmak için o kadar gözünü hırs bürümüş ki. Sayın Kılıçdaroğlu; tekrar söylüyorum, bu yol doğru yol değil."

'Paralel yapının darbesini de aşacağız'

Nurettin Canikli, hükümet ile Gülen Cemaati arasındaki kavgayla ilgili de şunları söyledi:

"Son zamanlarda bir de paralel yapı odaklı, temel amacı Başbakanımızı, sağlam iradeyi devre dışına çıkarmak, oyun dışına itmek olan bir hareket başladı. Bu tür paralel yapılar Türkiye’nin geleceğini ve güvenliğini tehdit eder. Gerçekten irade sağlam. Çünkü 11 yılda sayısını bizim de hatırlamadığımız ve geçmiş dönemlerde her birisi bir hükümeti devirecek darbe ve benzeri teşebbüsler meydana geldi. Ama Allah’ın izniyle milletimizin duasıyla o sağlam iradeyle onları aştık, aşmaya devam edeceğiz. En sonuncusunu da aşacağız, ondan yana hiç kuşkunuz olmasın."

Canikli’nin konuşmasının ardından Giresun merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tek tek sahneye davet edilerek tanıtıldı.