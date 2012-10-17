Canikli: CHP destek vermezse MHP ile yola devam ederiz

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını içeren anayasa değişikliğini bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade etmesini değerlendirdi.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de iade edilen kanunun yeniden görüşebileceklerini ifade ederek, “MHP ve CHP ile bu konuyu görüşürüz. CHP'den olumlu yanıt almasak bile MHP ile devam edebiliriz. Tarih konusunu yeniden değerlendirir, konuşuruz” diye konuştu.

'Bayram öncesi görüşmeler olabilir'

Canikli, bu görüşmenin bayram öncesi olabileceğini bildirdi. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesine ilişkin bir soru üzerine de Canikli, konuyu daha önce CHP ile görüştüklerini hatırlattı. “Onlar 'seçim barajında düzenleme olursa destek veririz' dediler. Yani CHP ölçülü olarak reddetti” diyen Canikli, “Ama biz teklifimizi vereceğiz. Her alternatife açığız. Muhtemel riskler varsa onu da minimize edebiliriz” ifadelerini kullandı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da “Kanun Meclis'e gelsin, bakarız” dedi. Kuzu, normal şartlarda, herhangi bir değişiklik yapılmazsa kanunun komisyonda görüşülmeden TBMM Genel Kurulu'nda ele alınabileceğini savundu.

Neticede bir tarih değişikliği yapıldığını ifade eden Kuzu, “Gerekçeler ortada. Kış ayında seçim propagandaları zor oluyor. Mart'taki seçimler için Ocak'tan itibaren çalışmaya başlanıyor. CHP bunu algılamakta zorlanıyor. Hem karşı olmadıklarını söylüyorlar, hem bir tek oy bile vermiyorlar. İlaç desen yok. Nasıl olacak o zaman” diye konuştu.