AKP’li Çamlı'dan CHP'li vekile hakaret: O alçaklık, o p.ştluk!..

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında çıkan kavgayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Çamlı, CHP’li vekillere sert sözlerle eleştirilerde bulundu ve "ülkede ne kadar kötülük varsa CHP'yi işaret ettiğini" iddia etti.

Çamlı, görüşmeler sırasında yaşanan olaylara ilişkin bir CHP'li vekile "Siz adamı kravatlı görseniz de içindeki o yüreğindeki, beynindeki o alçaklık, o p.ştluk soya çekiyor, görüyorsun, sinsi sinsi gidiyor" ifadesini kullandı.

Meclis'te toplantı düzenleyen Çamlı'nın ifadeleri şöyle

Terörist bir müdahaleye tabi olduk. Meclis’te gücü milletten değil de bazı odaklardan gücünü aldığını bir şekilde ifade edenlerin bir şekilde hal diliyle ifade edenlerin terör estirdikleri terörle karşı karşıyayız. Bu milletin hakimiyetini hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Anladıkları dilden onlarla konuşuruz. Hangi dilden anlıyorlarsa o dilden konuşmasını da iyi biliriz. Birilerinin kalkıp kuduz bir köpek gibi arkadaşımızın bacağını ısırmasını bunu nasıl tarif edeceğiz ya.

İran çimidir, CIA çimidir, bir sürü şey hakkında konuşulmuş. Bütün konuşmaları hal ve hareketleri provokasyon kokan bir milletvekili gidiyor bizim Trabzon Milletvekili arkadaşımızın ayağını ısırıyor…

Soy meselesidir. Nesebi soydan bahsetmiyorum. Ama fikri bir soydan bahsediyorum. Fikri soyu çekiyor. Siz adamı kravatlı görseniz de içindeki o yüreğindeki, beynindeki o alçaklık, o p.ştluk soya çekiyor ve görüyorsun ve sinsi sinsi gidiyor. Orada hiç bir şeye müdahale etmeyen Ankara Milletvekilimiz beklemediği görmediği… İnsan erkekçe kavga eder, işte orda derler ya kavgada yumruk sayılmaz, ama sinsice gidip yandan..

Engin Altay, kravatlı, normal bir şey zannediyorsunuz. CHP Grup Başkanvekili bu adam. Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz kardeşimizi arkadan aynı Rus Büyükelçisi’ni vuran FETÖ’cü CIA köpeği var ya.. O FETÖ’cü CIA köpeğinin Rus elçisinin arkasından vurması gibi o da aynı onun gibi arkadan saldırıyor.

Bu tarihi mücadeleyi sonuna kadar götürüceğiz bu topraklarda artık Amerika şöyle dedi, AB böyle dedi, İsrail şunu dedi, bundan sonra bu topraklarda geçerli değil. Bundan sonra bu topraklarda milletin egemenliği geçer. TBMM bombalanmış kardeşim, beyaz adamın köpekleri, CIA köpekleri TBMM ‘yi bombaladılar. Asla geçit vermeyeceğiz 240 vatandaşımızı öldürdüler, katlettiler. 80 milyon vatan evladını katletseler asla geçit vermeyeceğiz buradan ilan ediyorum.

Bu coğrafyada sokaklardaki köpekleri birer tank kesilecek asla geçit vermeyeceğiz Dallarımızda hür uçuşan kanaryalar birer ebabi kesilecek bunların tanklarına sicilleri yağdıracak.

Yeter artık, yüz yıldır çekilen çileler yeter. Siyonizm güdümlü emperyalist düşmanlardan ve bir de onların içerideki işbirlikçilerinden çektiğimiz yeter. Milletle savaşı bırakın artık. Bu CHP bildiğimiz CHP işte al, Nevzat Tandoğan Ankara Valisi. Tandoğan meydanı var ya. Osman Yüksel Serdengeçti’yi makamına çağırarak diyor ki, “Ulan öküz Anadolulu, sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var.” Bunu diyen CHP zihniyeti. Dün akşam kavgayı çıkaran CHP zihniyeti. Birincisi çiftçilik yapmak, ikincisi askere gelmek. CHP’nin millet millet dediği bu işte. Diktatör diktatör diye kaptan Ahmet’in oğlu, Kasımpaşa’dan çıkmış, milletten aldığı güçle Beştepe’ye gelmiş, ona diktatör diyorlar.

Bu ülkede ne kadar kötülük varsa anası da babası da CHP’dir. Kasım Gülek, Fetttullah Gülen'i, takkeli şeytanı icat eden adam o. Piyasaya süren adam o. Sonra büyütüp besleyen semirten yine CHP.

Seksen milyon vatan evladını toprağa düşürseler bile bu sokaklarda gezen köpekler, kediler bunlara müsaade etmeyecek. Hepsi panzer kesilecek.

(Cumhuriyet gazetesi manşeti gösteriyor)

Darbe burada işte. Kahraman Türk ordusu dediği kim. 15 Temmuz da Meclis’i bombalayan CIA köpeklerinin o zamanki versiyonu. CIA adına yapılmış darbeyi alkışlıyor o zihniyet.

Bu öyle bir soy ki, bütün o halkların bu soyun üzerinde hakkı var. Bu soyun üzerine bütün ümmetin laneti üzerinedir. Koskoca merhamet imparatorluğunu İngiliz gelmiş diz çökertmiş bunlar gelmiş şah damarını kesmiştir.