AKP'li Burhan Kuzu'dan Putin'e sert sözler

Suriye sınırında Türk jetleri tarafından düşürülen Rus SU24 uçağının düşürülmesi sonrası "Türkiye'deki üst düzey siyasi ve askeri yönetiminden gerçekçi izahat ve özür gelmedi" açıklaması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'dan sert yanıt geldi.

Kuzu, Twitter'dan "Rusya özür bekliyormuş! Bak hele; Ne demişler yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Haneye tecavüz eden sensin Türkiye değil ki be Rusya..." dedi. Kuzu ardından şu tweet’i attı: "Rusya özür bekliyormuş!bak hele; ne demişler yavuz hırsız ev sahibini bastırır.Haneye tecavüz eden sensin Türkiye değil ki be Rusya.."

Kuzu, Putin'in 'Türkiye IŞİD'le petrol alışverişi yapıyor' sözlerine ise daha sert bir dille cevap vererek, şöyle yazdı:

TDK ne diyor?

Kuzu'nun Twitter'dan yaptığı sert eleştirilerde kullandığı kelimenin TDK'nın internet sitesinde yer alan üç anlamı var.

1. Eşcinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden erkek

2. Ağır ve kaba sövgü sözü

3. Güvenilmez, kalleş