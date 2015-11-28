T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Burhan Kuzu'dan Putin'e sert sözler

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'deki üst düzey siyasi ve askeri yönetiminden gerçekçi izahat ve özür gelmedi" demişti

28 Kasım 2015 14:46

Suriye sınırında Türk jetleri tarafından düşürülen Rus SU24 uçağının düşürülmesi sonrası "Türkiye'deki üst düzey siyasi ve askeri yönetiminden gerçekçi izahat ve özür gelmedi" açıklaması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'dan sert yanıt geldi.

Kuzu, Twitter'dan "Rusya özür bekliyormuş! Bak hele; Ne demişler yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Haneye tecavüz eden sensin Türkiye değil ki be Rusya..." dedi. Kuzu ardından şu tweet’i attı: "Rusya özür bekliyormuş!bak hele; ne demişler yavuz hırsız ev sahibini bastırır.Haneye tecavüz eden sensin Türkiye değil ki be Rusya.."

Kuzu, Putin'in 'Türkiye IŞİD'le petrol alışverişi yapıyor' sözlerine ise daha sert bir dille cevap vererek, şöyle yazdı:

TDK ne diyor?

 

Kuzu'nun Twitter'dan yaptığı sert eleştirilerde kullandığı kelimenin TDK'nın internet sitesinde yer alan üç anlamı var.

1. Eşcinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden erkek

2. Ağır ve kaba sövgü sözü

3. Güvenilmez, kalleş

ETİKETLER

burhan kuzuputinuçakkriztwit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24