AKP'li Bülent Turan'dan 'rakı masası' açıklaması: 'Rabia' işareti yapan arkadaş...

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Beberoğlu'nun tutuklanması kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan ve "Rabia" işareti yapan bir diğeri hâkim arkadaşıyla "rakı masasında" çekilmiş fotoğrafına ilişkin olarak açıklama yaptı. Turan “Kendisi DSP Bayramiç İlçe Başkanı. Galatasaray'ın 4 yıldız almasına vurgu yapan bir işaret yapıyor. Bu edep dışı iddiayı üzülerek yaşıyorum” dedi.

Turan, seçim bölgesi olan Çanakkale'de dağıttıkları ve kendi fotoğrafının da yer aldığı fesleğen kupalarının, hakimin oturduğu mekanda bulunduğunu belirtip, fotoğrafı göstererek, şunları söyledi:

"Fotoğrafa bakınca şurada bardağın içinde bir fotoğrafımız olduğunu gördük. Fesleğen dağıtmıştık o fesleğenlerden birinin olduğu bir mekan. Bu masada bulunanlardan birisi CHP Bayramiç Yönetim Kurulu üyesi. Muharrem Erkek'in Rabia işareti yaptığını iddia ettiği kişiyle konuştu. Kendisi DSP Bayramiç İlçe Başkanı. Galatasaray'ın 4 yıldız almasına vurgu yapan bir işaret yapıyor. Bu edep dışı iddiayı üzülerek yaşıyorum. Siyasetin bu kadar ucuz olmaması kanaatindeyim. Bu kadar samimiyetsiz iş yaparsanız sittin sene iktidar olamazsınız."