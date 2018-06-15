AKP'li Bülent Turan: Mustafa Kemal hayatta olsa, CHP kongresini kazanamaz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’ye yönelik eleştirilerini dile getirirken "Arkadaşlar bu parti CHP'nin partisi değil. Mustafa Kemal'in partisi bu değil. Atatürk hayatta olsa CHP'de kongreye girse kazanamaz" ifadelerini kullandı.

Partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nca Çanakkale Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Turan, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

CHP'yi eleştiren Turan, "Eski yıllarda Atatürk'ün partisi, hala Atatürk'ün partisiyken Anıtkabir'den kampanya başlardı. Şimdi Edirne'de Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden kampanya başlattılar. Yazıklar olsun" dedi ve şöyle devam etti:

"90 yıllık Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin geldiği yer, Selahattin Demirtaş kardeşten başka bir şey olmadı. 3 gün önce bir grup başkanvekili izlemişsinizdir, 'Biz ikinci tura kalacağız. Kaldığımız zaman Selahattin Demirtaş'a da başkan yardımcılığı teklif edeceğiz' dedi. Kim dedi; Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi dedi. Çanakkaleliler, bir daha söylüyorum; aklınızı başınıza alın. Bu CHP, yıllarca oy verdiğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi falan değil. İddia ediyorum; Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsa, Afrin operasyonunun yanında mı olurdu? 'Afrin'de ne işin var?' diyenin mi yanında olurdu? Fırat Kalkanı'nın yanında mı olurdu? 'Boyundan büyük işe kalkma' diyenin mi yanında olurdu? Arkadaşlar bu parti CHP'nin partisi değil. Mustafa Kemal'in partisi bu değil. Atatürk hayatta olsa CHP'de kongreye girse kazanamaz. Bu parti CHP değil. Atatürk'ün kurduğu parti değil."

“Millet kendi egemenliğine sahip çıksın”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eleştirilere neden olan tweetlerine değinen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Ermeni soykırımını tanıyan, her türlü eylemi öven, 'Ramazanda bayram mı olur?' diyen, milletin değerlerini aşağılayan, 'Cenazede ezan var, şehitte ezan var yeter artık' diyen adamların listede olduğu parti mi CHP? Bu değil. Kendinizi kandırmayın. 'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Atatürk'ün kendisi AK Parti'de olur kardeşim. Ama 'Milli egemenlik FETÖ'nün olsun darbecinin olsun' diyen orada olur kardeşim. O yüzden bir daha söylüyorum; sakın ha yanlış yapmayın. Atatürk'ün hatırası baş tacı. Bu dağlarda, Çanakkale'de savaşan o kahramanın ne yaptığını biz biliyoruz. 'Bu ülke bağımsız olsun, yağa kalksın' diye kavga etti.

Bugün bağımsızlığı Muharrem İnce mi, Tayyip Erdoğan mı temsil ediyor? İyi bakmak lazım. Bugün bağımsızlığı 'on tane adaya gitmişler onu da kabul etmemiş sana kalmışız' denenler mi, yoksa başından beri MHP'yle AK Parti'nin bu ikbali, milli mücadele partilerinin aday gösterdiği Tayyip Erdoğan mı? Çok net, bu ülkede kavga 'Milli egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun' diyenlerle 'Hayır arkadaşım Avrupa'yla anlaşalım, FETÖ'yle anlaşalım, her şeyi yapalım usulen iş birliği tutalım' diyenler arasındadır. Biz istiyoruz ki bu millet kendi egemenliğine sahip çıksın. Bu millet kendi geleceğini kendi belirlesin."