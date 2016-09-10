AKP'li Bülent Turan: Cadı avı başladı diye avı mı bırakacağız!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lara eleştiri getiren CHP ve HDP’yi eleştirdi. Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 15 Temmuz’daki duruşunu sürdürmeye devam etmesi çağrısında bulunurken, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı da "siyaset yapmaya" davet etti. Kılıçdaroğlu’nun, “Cadı avı başlatıldı, durdurulmalı” şeklindeki sözlerine, "Cadı avı başladı diye avı mı bırakacağız?" diye yanıt veren Turan, Demirtaş ile Gülen için de, “Selahattin Gülen, Fetullah Demirtaş. Bunların yok birbirlerinden farkı” benzetmesinde bulundu.

Turan, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından, alınan Olağanüstü Hal kapsamında çıkan Kanun Hükmünde Kararnamelere yönelik muhalefet partilerinden gelen eleştirilere yanıt veren Bülent Turan, "70 bin kişinin görevden alındığı bir ortamda yüzde 1'lik hatanın anlayışla karşılanması gerektiğini" savundu.

AKP Grup Başkanvekili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Hükümet’in görevden almalarını, “cadı avı” olarak değerlendirmesine de tepki gösterdi. "Cadı avı başladı diye avı mı bırakacağız?" diyen Turan, Kılıçdaroğlu'nu "15 Temmuz'daki duruşuna" davet etti. Turan, şöyle dedi:

“Kılıçdaroğlu’nun, 'Cadı avı başlatıldı, durdurulmalı' yaklaşımı FETÖ'ye destek anlamına gelir. Cadı avı başladı diye avı mı bırakacağız? Adım atmayacak mıyız? Elbette atacağız, hata olursa revize ederiz. Şu anda devletin yanında olmak durumundayız. Eğer örgüt sizin söylemlerinden destek buluyorsa, yanlış yerde duruyorsunuz demektir. Hiçbirimiz melek değiliz, hatalarımız olmakta. Ama bu söylemin FETÖ'cülere psikolojik destek sağlayacağını düşünüyorum. Kendisini 15 Temmuz'daki duruşuna davet ediyorum.”

"Göz yumulmaz"

AKP Grup Başkanvekili, belediyelerle kayyum atanması ile ilgili bir soruya, insanların hizmet almak için yerel seçimlerde oy verdiklerini belirterek, “Belediyelerin imkanlarını, araçlarını örgüte destek amaçlı kullananlarla karşı karşıya iseniz, dünyanın hiçbir yerinde terörle arasına mesafe koyamayanların belediye başkanlığı yapmasına göz yumulmaz” değerlendirmesinde bulundu.

“Belediye başkanından hizmet beklenir” diyen Turan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanından terörist gibi davranması beklenmez. Kayyum atamak bir haktır. Bu hak yeri geldiğinde kullanılır. HDP'nin tepkisini anlayabiliyorum. Ama CHP'nin, HDP söylemiyle 'Kayyum atanmasın' söylemini doğru bulmuyorum. 'Hayır' demek doğru bir yaklaşım değil. Ne yapılsın, onu söylesin o zaman.”

Muhalefet partilerinin görevden almalara karşı gösterdikleri eleştirilere ise Turan, “Bir savaştan bahsediyoruz. Bu örgütün en büyük özelliği kendini gizleyerek var olmaya çalışması. PKK'lılar 'Ben PKK'lıyım' derken, burada 'Ben buyum' diyen yok. Bunlar iyi çocuk rollerine giriyorlar. O nedenle 70 kişinin görevden alındığı bir yerde hata yapılması doğaldır. Bin-iki bin kişinin yanlışlıkla alınması olağanüstü bir hata değildir. Yüzde 1'lik hatayı anlayışla karşılamak lazım” dedi.

“Selahattin Gülen...”

Bülent Turan, FETÖ ile PKK arasında bir fark olmadığını belirtirken, Selahattin Demirtaş ile Fethullah Gülen için de, “Selahattin Gülen, Fetullah Demirtaş. Bunların yok birbirlerinden farkı” benzetmesinde bulundu.