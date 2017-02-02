T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Bülent Turan, App Store'daki ilk milletvekili oldu

2 Temmuz'dan beri Apple Store'de yer alan uygulamaya 3 kere güncelleme gelmiş

02 Şubat 2017 22:16

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Apple Store'da bir uygulaması olduğu ortaya çıktı. 

Sözcü’nün haberine göre, Apple’ın uygulama mağazası App Store’un arama kısmına ‘Bülent Turan’ yazıldığında Kaya Ajans’ın yaptığı uygulama indirilebiliyor.

Uygulama indirilerek Bülent Turan’dan haberler ve fotoğraflar takip edilebiliyor.

Aynı zamanda Turan’ın özgeçmişi de uygulamada yer alıyor.

Uygulama 2 Temmuz 2016 tarihinde Apple Store’da yer almış.

O tarihten bu yana uygulamaya 3 kez güncelleme gelmiş.

Turan AKP’li vekiller arasında sosyal medyayı etkin kullananlardan biri.

Bugüne kadar 11 bin 600 tweet atan Turan’ı 104 bin kişi takip ediyor.

Turan’ın aynı zamanda bulentturan.com.tr isimli bir de internet sitesi bulunuyor.

ETİKETLER

akpbülent turan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24