AKP'li Bülent Turan, App Store'daki ilk milletvekili oldu

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Apple Store'da bir uygulaması olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’nün haberine göre, Apple’ın uygulama mağazası App Store’un arama kısmına ‘Bülent Turan’ yazıldığında Kaya Ajans’ın yaptığı uygulama indirilebiliyor.

Uygulama indirilerek Bülent Turan’dan haberler ve fotoğraflar takip edilebiliyor.

Aynı zamanda Turan’ın özgeçmişi de uygulamada yer alıyor.

Uygulama 2 Temmuz 2016 tarihinde Apple Store’da yer almış.

O tarihten bu yana uygulamaya 3 kez güncelleme gelmiş.

Turan AKP’li vekiller arasında sosyal medyayı etkin kullananlardan biri.

Bugüne kadar 11 bin 600 tweet atan Turan’ı 104 bin kişi takip ediyor.

Turan’ın aynı zamanda bulentturan.com.tr isimli bir de internet sitesi bulunuyor.