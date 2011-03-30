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AKP'li Bozdağ: Kararname doğru değil, sürece müdahele

AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün özel yetkileri alınarak...

30 Mart 2011 03:00

T24 - AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün özel yetkileri alınarak Başsavcı Vekilliği'ne getirilmesini değerlendirdi. AKP'li Bozdağ, ''Rızası olmadan yetkisinin kaldırılması yanlıştır. Yeni savcıların davaya hâkim olması zaman alır. Kendisinin Ergenekon davasına bakması gerekiyordu. Eğer artık bakmayacaksa yanlıştır. Dava süreci daha da uzayacaktır. Bu sürece müdahaledir'' dedi.

İktidardan atamalara tepki: Sürece müdahale

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Yargılama süreçlerini uzatacaktır. Şimdi hâkim ve savcılar bir yerde görev yaparken, onların atamaları belli bir süreyi kapsıyor. Bunun dışında atamalar olduğu zaman, mazeretler dikkate alarak atamalar yapılıyor. Bu süre dolmuş değil benim bildiğim. Kendilerinin talebi var mı onu da bilmiyoruz. Eğer Savcı Öz’ün herhangi bir talebi yoksa, o zaman bu atama talebe rağmen, herhangi bir olmaksızın yapılmış bir atamadır. Terfi etmiş olsalar bile, başka bir göreve gelmiş olsalar bile ben devam eden sürece müdahale anlamı olduğunu düşündüğümden, bu kararnamenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben bir hukukçu olarak ben rahatsızım. Devam eden davalarla ilgili, o davanın savcısının talebi yoksa, mazereti yoksa, süresi dolmamışsa, davayı etkiler, sürece müdahale anlamı taşır. Geçtiğimiz sene HSYK, konu gündeme geldiğinde biz yine aynı duruşu ortaya koyduk. Ama bu savcıların alınmasını isteyenler için onlar da başka değerlendirmeler yapacaklar."


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