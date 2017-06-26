AKP'li belediyenin ihalesinde "yanlış hesap yapıldığı" tespit edildi

AKP'nin Gaziantep, Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği 400 kişilik özel güvenlik ihalesi Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından "yanlış hesap yapıldığı" tespit edilerek '250 personele' indirildi. İhaleye iki şirket mart 2017'de belediyeye itirazda bulunmuş ancak geri çevrilmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, belediyenin "silahlı ve silahsız olmak üzere açtığı 400 personellik özel güvenlik ihalesi" için iki şirket Mart 2017’de belediyeye şikâyette bulundu. AKP’li belediye itirazı reddedince şirketler Kamu İhale Kurumu’na (KİK) gitti. KİK "yanlış hesap yapıldığını" tespit etti. Bu karar üzerine kendisine yapılan itirazı reddeden belediye yönetimi çark ederek "kamu zararı ortaya çıkmasın" gerekçesiyle ihaleyi 20 gün önce 6 Haziran 2017’de iptal etti.

İlk ihaleyi 400 kişiden açan belediye yeni ihale için rakamı ‘250 personele’ indirdi. CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Kamu bu kadar düşünülüyordu da neden başta 400 yerine 250 kişi talepli ihale açılmadı. Acaba ihaleden çıkarılan bir firmaya bu ihale için söz mü verilmişti?” diye sordu. Şahinbey Belediyesi’nin açtığı özel güvenlik ihalesini Vadi Özel Güvenlik-Kadak Özel Güvenlik iş ortaklığı 27 Mart 2017’de şikâyet etti. Bir gün sonra itiraz belediye tarafından reddedildi. Şirketler bu kez şikâyeti Nisan 2017’de KİK’e taşıdı. KİK ‘hesap hatası’ tespit etti. Bu karar üzerine ihaleyle ilgili 6 Haziran’da ilginç bir gelişme yaşandı. İhaleyi ‘kamu zararı ortaya çıkmasın’ diyerek iptal etme kararı veren AKP’li belediye özel güvenlik personelini neredeyse yarı yarıya düşürme kararı aldı. Belediye yeni ihaleyi 400 yerine, 250 özel güvenlik personeli üzerinden yapacak.

"İki ihtimal var..."

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, KİK kararının ardından personel güvenlik sayısının 250’ye düşürülmesini ‘sürpriz’ olarak değerlendirdi. Kalkan Cumhuriyet gazetesine şu değerlendirmeyi yaptı: “Madem kamu bu kadar düşünülüyordu da neden başta 400 yerine 250 kişi talepli ihale açılmadı. Burada aklımıza iki ihtimal geliyor. Birincisi: Bu ihale acaba Kamu İhale Kurumu tarafından ihaleden çıkarılan firmaya söz mü verilmişti? İkincisi: Kamu İhale Kurumu’na ‘beni şikayet ederseniz ben de ihaleyi iptal ederim kindarlığı’ mı? Sınır değeri yanlış hesapladıklarını Kamu İhale Kurumu tespit etti. Bu da ne kadar şeffaf ihale yaptıklarını bize gösteriyor. Diğer ihalelerde de bunu yapıyorlarsa vay belediyenin haline...”