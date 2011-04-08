AKP'li belediyenin felsefe ve iktisat mezunu itfaiyeci şartı

T24 - AKP'Lİ Adilcevaz Belediyesi 2 itfaiye eri kadrosu için sınav açtı, 'felsefe veya iktisat mezunu' olma şartı getirdi. Şifre çabuk çözüldü. Sınav için 2 aday var, biri başkanın 'felsefeci' oğlu... Belediye yetkilileri 'Müracaat oldu da biz mi kabul etmedik' diyor.



Belediyenin 'Felsefeci itfaiyeci' ihtiyacının arkasından AKP'li Belediye Başkanı'nın 'felsefeci oğlu' çıktı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



İlçeyi karıştıran olay iddialara göre şöyle gelişti: Belediyede itfaiye eri olarak çalışan 5 personelin kadro derecelerinde değişiklik yapıldı. Boşalan yerler için 2 personel alımı kararlaştırıldı. Sınav ilanında başvuru için '2010 KPSS'ye girmiş adaylar arasından, felsefe ve iktisat bölümünden mezun olmak' kriteri getirildi. O dönem, felsefe şartı ilçeyi gerdi, 'Başkan Bey oğlunu işe almak için bu koşulu getirdi' söylentileri kulaktan kulağa yayıldı. Gözler Belediye Başkanı Adnan Göksoy'un 'felsefe mezunu' oğlu Gürsoy Göksoy'a çevrildi. İş için başvurup başvurmayacağı merak konusu oldu.





İKİ KİŞİLİK İŞE İKİ BAŞVURU



İki kişinin alınacağı iş için sınava, kritelere uyan sadece iki kişi başvurdu. Biri Başkan'ın oğlu Gürsoy Göksoy. İkinci başvuru ise iktisat mezunu bir kişiden geldi. Belediyenin sitesinde, sınava ilişkin şu duyuru yer aldı: '05.04.2011 günü saat 10.00'da Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacak olan Adilcevaz Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere itfaiye eri alımı için yapılacak olan sözlü sınava müracaat edenlerin isim listesi aşağıda belirtilmiştir. 1-S.B. 2-Gürsoy Göksoy.





İMZALARI BABASI ATACAK



Sınav 5 Nisan Salı günü yapıldı. Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler, İtfaiye yönetmeliği ve genel kültür konularından sorular yöneltildi. Sonuç henüz açıklanmadı ama 2 itfaiye eri kadrosu için iki aday olduğu için oğul Gürsoy'un 'sınavı kazanma' şansına yüzde 100! gözüyle bakılıyor. Son sözü Sınav Komisyonu söyleyecek. Komisyon'un kararını da Başkan Göksoy imzalayacak. CHP İlçe Başkanı Sıddık Özegör tepkili: İşe kendi çevresini yerleştiriyor. Şehrin çoğunluğu bu durumdan şikayetçi.





ONUN HAKKI YOK MU?



Adilcevaz Belediyesi'nin Yazı İşleri Müdürü Recep Erçin de, ilçeyi karıştıran sınav konusunda AKŞAM'a konuştu. Erçin iddialara tepkili: Biz hem kendi sitemizde hem de Türkiye genelinde duyuruyu yapmıştık. Müracaat eden olmadıysa biz ne yapalım? Müracat oldu da biz mi kabul etmedik? Bu sınava girmek, nasıl ki sizin çocuğunuzun hakkıysa, Başkan'ın çocuğunun da hakkıdır. Bu sınav, kişiye özel açılmış bir sınav değildir. Biz daha fazla müracaat bekledik ama olmadı.





'DEMEK Kİ İHTİYAÇ VARMIŞ'



Sınavla ilgili soruları yanıtlayan AK Partili Adilcevaz Belediye Başkanı Adnan Göksoy, iddialara tepkili. Göksoy, 'Sınavın neticesini bilmiyorum. Ben Ankara'dayım. Kim başvurmuş, kim kazanmış, ne olmuş bilmiyorum' dedi. Göksoy, 'Felsefe mezunu bir elemanı itfaiye eri olarak hangi hizmette kullanacaksınız' sorusuna ise 'Onu ben bilemiyorum. Arkadaşlar karar vermişler. Sanırım o meslek grubundan elemana ihtiyaç vardı' diye cevap verdi.





