AKP'li belediyenin dağıttığı 'Kadın nasıl dövülür' kitabı Meclis gündeminde

Gaziantep'te AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin yeni evlenenlere dağıttığı "kadının nasıl dövülmesi gerektiği" yolunda ifadelerin yer aldığu ‘Aile Saadeti' adlı kitap Meclis gündemine taşındı. kitap

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, söz konusu kitap hakkında Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Odatv'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, Muhammed Saki Erol'un yazdığı kitapta, “haddini aşmış kadını ıslah etmek için önce öğüt verilmesi, ardından yatakların ayrılması, yine sonuç alınamazsa usulüne uygun olarak dövülmesi” tavsiye ediliyor. Kitap, dayak sırasında “sopa, demir gibi tehlikeli bir alet kullanılmaması”; “yüze, göze, kafaya, karın boşluğuna, edep yerine vurulmaması” ve “hiçbir organa zarar verilmemesi” uyarısı da yapıyor.

HDP'li Müslüm Doğan'ın Meclis'e verdiği soru önergesi şöyle:

Basında çıkan haberlere göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçe belediyesi tarafından yeni evlilere dağıtılan ve içerisinde kur’an, seccade, tespih ve takkenin olduğu bir pakette menzilciler lideri Muhammed Saki Erol’un yazdığı “Aile Saadeti” isimli kitabının da bulunduğu, kitapta erkeklere, eşlerine şiddet uygulamalarının tavsiye edildiği, ’Haddini aşan’ olarak tanımlanan kadınların ‘ıslah edilmesi’ için verilen tavsiyeler ise şöyle: Bu da fayda sağlamaz ise demek ki kadın yuvasının değil keyfinin derdindedir. Ona başka bir ilaç gerekmektedir. Bu azgın kadını boşayıp yuvayı dağıtmadan önce evin içinde ıslah etmek için kocaya tavsiye edilen bu ilaç onu korkutmak ve usulüne uygun dövmektir. Bu safhada kadını döverek cezalandırma, çok hassas bir iştir. Bu, ağır bir hastaya yan tesiri çok olan bir ilacı vermeye benzer.”

Erol’un kitabında “Dinimiz yoldan çıkmış, çevresine zararlı hale gelmiş nefislerin ıslahı için ilaç ve tedavi hükmünde dayakla cezalandırmayı meşru görmektedir. Kadınların eşlerini dövme hakkı da yok: Kadının, elinden ekmek yediği kimseye el kaldırması doğru değildir. Bunun için dinimizde, dayağı hak eden kocayı dövme işi kadına verilmemiştir.

Bu bağlamda;

1) Bazı belediyelerin evlilikle ilgili kitaplar dağıttığını, Hatta evlilik kursu verenler belediyelerin olduğu iddiası vardır? Bu kurslarda neler anlatılıyor?

2) Gaziantep Şahinbey Belediyesi ve benzer kitapları dağıttığını tespit ettiğiniz belediyeler hakkında bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

3) Belediyelerin bu kitapları yeni evli çiftlere hediye etmesi bir algı yönetimi ve irtica yöntemi değil midir?

4) Bu kitaplar hangi belediyeler tarafından ne zamandan beri dağıtılıyor? Kaç adet dağıtılmıştır ve bunlar toplatmayı düşünüyor musunuz?

5) Bu kitapların yazarları hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

6) Bu kitapların yazarlarına belediyelerce ne kadar ücret ödenmiştir?