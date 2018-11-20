"AKP'li belediyelere ait binaların yenileme çalışmalarına mevzuata aykırı olarak 20 milyon lira ödenek ayrıldı"

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre

Sayıştay raporunda, Karadeniz’in yaylalarını tahrip eden “Yeşil Yol” projesinin yürütücüsü olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP BKİB), aralarında Rize Güneysu’nun da bulunduğu dört belediyenin faaliyetlerine "Bakan oluru" ile 20 milyon lira kaynak aktardığı belirtildi.

Sayıştay denetçileri, DOKAP’ın ‘2014-2018 Eylem Planı’nda yer almayan bazı projelere’ mevzuata aykırı şekilde ödenek aktardığını belirledi. Başkanlığın görevinin “Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek” olduğunun altının çizildiği raporda, ancak başkanlığın Eylem Planı’nda yer almayan Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi ile belediyelerin çeşitli projelerini yürütmesi eleştirildi.

Cephe yenileme ve peyzaj

Raporda AKP’li dört belediyenin desteklenen projeleri ile ilgili tespitler özetle şöyle:



♦ ‘İyidere Kentsel İyileştirme Projesi’ kapsamında cephe yenileme işlerinin yapılması,



♦ ‘Dereli Şehir Geçişi Görsel İyileştirme Projesi’ kapsamında, görüntü kirliliğinin bertaraf edilerek, ilçe içerisinde bütüncül bir estetik kimlik oluşturulması ve ilçe turizmine ivme kazandırılması,

♦ ’Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş Projesi’ kapsamında, 27 adet binanın dış cephesinin yöresel mimariye uygun hale getirilmesi,



♦ ‘Canik Belediyesi Hasköy Korusu Meşe Orman Park Projesi’ kapsamında, peyzaj projesinin hazırlanması.

Sulama ve hayvancılık

Ödeneklerin sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması, hayvancılık altyapısı, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri, kırsal kalkınma, turizm altyapısı ve üstyapısı, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması konularına ilişkin proje ve faaliyetler için kullandırılması gerektiği vurgulandı.



Başkanlık, Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi’ne 1.5 milyon lira, İyidere Kentsel İyileştirme Projesi’ne 7.2 milyon lira, Dereli Rekreasyon Çevre Düzenleme Projesi’ne 3.8 milyon lira, Dereli Şehir Geçişi Görsel İyileştirme Projesi’ne 2.2 milyon lira, Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi Turizm Odaklı Yenileme ve Öze Dönüş Projesi’ne 3.6 milyon lira, Canik Belediyesi’ne 1.7 milyon lira ödenek ayrıldı.

Bakan talimatı

Sayıştay denetçilerinin bu tespitlerine karşı başkanlık, Eylem Planı’nda olmayan belediye projelerini 642 sayılı KHK’nın 2’nci maddesindeki “Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak” hükmü gereğince yürüttüğünü bildirdi. DOKAP BKİB ile bazı belediyeler arasında ‘Bakan olurları’ ile usul ve esaslara dayanarak projelere ilişkin protokollerin yapıldığı ve başkanlığın protokol içeriklerini belirlemeye yetkili olduğu da iddia edildi.



Sayıştay, ödeneklerin ancak eylem planı ile belirlenen projeler için kullandırılabileceğinde ısrar etti. Denetim raporunda, başkanlığa “Eylem Planı’na öncelikle siz uymalısınız” uyarısında da bulunuldu.