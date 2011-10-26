AKP'li belediyelerden 50 TIR'lık yardım

T24 - AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AKP'li ilçe belediyelerinin yardımlarından oluşan 50 TIR'lık konvoy deprem bölgesi Van'a uğurlandı. KESK ve Ankara Barosu'nın yardımları da yola çıktı.



Uğurlama sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu bir TIR'a bindi.



Kadir Topbaş konvoyun önündeki TIR'ı kısa süre kullandı.



İçinde gıda, giyecek ve ısınma malzemelerinin bulunduğu 50 TIR'lık konvoy, bugün Çamlıca Gişeleri'nin çıkışındaki TIR parkından saat 17.30'da yola çıktı.



Konvoyun hareketinden önce konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu "Yardımlarla oradaki halkımızla bir gönül köprüsü oluşturmayı istiyoruz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz büyük bir özveri ile yardım kampanyasına ortak oldu. Konvoyun yolu açık olsun" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da gönderilen yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli önemin gösterilmesi gerektiğini belirtti.



Topbaş ayrıca, "Ekranlara yansımayan köylerdeki acının paylaşılması için İstanbul'daki ilçe belediyelerimiz kardeş ilçe projesi başlatacak ve orada hayat normale dönene kadar bu devam edecek" diye konuştu.

Ankara Barosu ve KES'in kamyonları da yolda



Ankara Barosu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Van'daki depremzeler için topladıkları yardım malzemelerini bölgeye gönderdi.



Ankara Barosu'nun 5 kamyonu, adliye önünden yola çıktı.



Baro yetkilileri, kampanyaya avukatların yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan büyük destek geldiğini belirterek, çadır, uyku tulumu, ısıtıcı soba, yatak, yorgan, battaniye, kışlık kıyafet, ayakkabı ile bulgur, pirinç ve şekerden oluşan 10 bin koli yardım malzemesi elde edildiğini söyledi.



Kamyonlarda, Ankara Barosu yönetim kurulu üyeleri ve personel de bulunuyor. Yardımlar, Erciş'te ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde bu üyeler ve personel tarafından dağıtılacak.

KESK, cumartesi günü bir TIR daha gönderecek



KESK Ankara Şubeler Platformu'nun yardım TIR' da Çankaya Belediyesi önünden hareket etti.



Burada AA muhabirine açıklama yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak, üye işyerlerinde yürüttükleri çalışmayla depremzedelerin acil ihtiyaç duyacağı çocuk bezi, çocuk maması, temizlik malzemeleri, battaniye, giyecek ve yiyecek gibi yardım malzemeleri topladıklarını söyledi.



İlk etapta bir TIR'ın hazırlandığını, geri kalan malzemeler ile toplanacak olanların da ikinci bir TIR'la Cumartesi günü gönderileceğini anlatan Çakmak, bölgede dağıtımın KESK Van Şubeler Platformu'nca yapılacağını belirtti.