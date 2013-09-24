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AKP'li belediyelerde 'rüşvet' ve 'evrakta sahtecilik' soruşturması, 38 gözaltı

Mudanya Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'evrakta sahtecilik'ten 32 kişi, Adapazarı Belediyesi'nde ise 'ihaleye fesat karıştırmaktan' 6 kişi gözaltına alındı

24 Eylül 2013 22:02

 

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, "rüşvet” ve “evrakta sahtecilik" suçlarını da kapsayan bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Mudanya Belediyesi binasına geldi.

Polis ekipler, toplam 32 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 2 belediye başkan yardımcısı ve 11 kamu görevlisi de bulunuyor. Belediye hizmet binasındaki incelemeleri sona eren polis ekipleri ise bazı belgelere el koydu. AKP'li Mudanya Belediye Başkanı Hasan Aktürk "Şu anda mali ekipler içeride. Bazı personelin ifadeleri alınıyor. Bizim konuyla ilgili bilgimiz yok" dedi.

 

Adapazarı'nın AKP'li başkanı da gözaltında

 

Adapazarı Belediye Başkanı AKP'li Süleyman Dişli ve Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi, 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltıların, Sakarya Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir yıl önce başlatılan 'Sangarius' adlı alışveriş merkezi ve spor kompeksi ihalesi ile ilgili soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis tarafından gözaltına alınan Başkan Süleyman Dişli ve Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Özüm'ün de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin ifadelerinin alındığı bildirildi.

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